ABD’nin Kaliforniya eyaletinde milyarderlere bir defaya mahsus yüzde 5 servet vergisi getirilmesi teklifi, daha oylanmadan bazı milyarderlerin eyaletten ayrılmasına yol açtı. Sağlık hizmetleri için yaklaşık 100 milyar dolar gelir hedeflenen düzenleme, iş dünyası ve siyasetçiler arasında görüş ayrılığı yarattı.

3 Kasım’da seçmenlerin oyuna sunulacak 40 numaralı teklif, 1 Ocak 2026 itibarıyla Kaliforniya’da ikamet eden ve net serveti en az 1 milyar dolar olan kişileri kapsıyor. Kabul edilmesi halinde vergi geriye dönük uygulanacak.

TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİ EYALETTEN AYRILIYOR

Teklifin gündeme gelmesinin ardından Google’ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, yatırımcı Peter Thiel ve Uber’in eski CEO’su Travis Kalanick’in de aralarında bulunduğu bazı milyarderlerin Kaliforniya’dan ayrıldığı bildirildi.

Hankey Group’un kurucusu Don Hankey, önerilen vergi nedeniyle Nevada’ya taşındığını açıkladı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in de ikametgâhını eyalet dışına taşımayı değerlendirdiği belirtildi.

Los Angeles Times’a göre Brin, servet vergisini engellemeye yönelik girişimleri destekleyen siyasi bir kuruluşa 100 milyon dolardan fazla bağış yaptı.

SAĞLIK HİZMETLERİNE 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

BBC’nin haberine göre düzenleme, eyalette yaşayan 200’den fazla milyarderi ilgilendiriyor. Elde edilmesi hedeflenen yaklaşık 100 milyar doların, federal fon kesintilerinden etkilenen sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılması planlanıyor.

Teklifin destekçileri, yüksek servete sahip kişilerin kamu hizmetlerinin finansmanına daha fazla katkıda bulunması gerektiğini savunuyor. Karşıtları ise düzenlemenin sermaye ve yatırımcı göçünü hızlandırabileceğini belirtiyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yüksek gelir elde edenlerin daha fazla vergi ödemesinde sakınca görmediğini belirterek teklife destek verdi. İş insanı Tom Steyer da bazı sorunları bulunduğunu düşünmesine rağmen teklif lehine oy kullanacağını açıkladı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise milyarderlerin eyaletten ayrılmasının gelir vergisi tahsilatını azaltabileceği gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkıyor.

ANKETTE DESTEK YÜZDE 45

Berkeley Hükümet Çalışmaları Enstitüsü ile Los Angeles Times’ın eylül ayında yaptığı ankete göre, muhtemel seçmenlerin yüzde 45’i milyarder vergisini destekliyor, yüzde 42’si karşı çıkıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 13.

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için referandumda seçmenlerin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.