Lüks yaşamları ve sınırsız bütçeleriyle bilinen milyarderlerin sofralarında sadece havyar, trüf mantarı veya nadir bulunan etlerin yer aldığı düşünülür. Ancak dünyanın en zengin ailelerine yıllarca özel aşçılık yapan şefin açıklamaları, lüks mutfakların ardındaki katı disiplin ve sağlık kurallarını gözler önüne serdi. Ünlü şefe göre milyarderler, enerji seviyelerini yüksek tutmak ve zihinsel performanslarını korumak için pek çok kişinin sofrasından eksik etmediği o gıdaları mutfaklarından tamamen çıkarmış durumda.

İŞLENMİŞ GIDALAR VE RAFİNE ŞEKERE KAPI KAPALI

Milyarderlerin mutfağında en katı kuralın "sıfır işlenmiş gıda" olduğunu belirten özel şef, paketli ürünlerin, rafine şekerin ve endüstriyel sosların evin kapısından bile giremediğini ifade etti. Gün içinde ani kan şekeri dalgalanmaları ve odak kaybı yaşamak istemeyen iş insanları, tatlı ihtiyaçlarını dahi rafine şeker yerine yalnızca organik meyveler veya ham bal gibi doğal kaynaklarla karşılıyor.

BEYAZ UN VE KIZARTMALAR SOFRADAN SİLİNDİ

Çoğu insanın kahvaltı ve akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olan beyaz ekmek, hamur işleri ve derin yağda kızartılmış yiyecekler de zenginlerin kara listesinde yer alıyor. Sindirimi zorlaştıran ve vücutta enflamasyona yol açan bu besinlerin yerine karabuğday, kinoa, filizlendirilmiş tahıllar ve soğuk sıkım zeytinyağı ile buharda pişirilen sebzeler tercih ediliyor.

MEVSİMİ DIŞINDA HİÇBİR SEBZE VE MEYVE ALINMIYOR

Paralarıyla yılın her günü dünyanın öbür ucundan istedikleri meyveyi getirtme imkanına sahip olmalarına rağmen milyarderler, mevsimi dışında yetişen ve sera ortamında üretilen hiçbir ürünü tüketmiyor. Şef, zenginlerin mutfağında sadece o anki mevsime ait, yerel çiftliklerden günlük olarak temin edilen taze ve pestisitsiz ürünlerin piştiğini vurguladı.

GAZLI İÇECEKLER VE HAZIR MEYVE SULARI YASAK

Milyarderlerin sofralarında asitli içeceklere, yapay tatlandırıcılı meşrubatlara ve paketli meyve sularına kesinlikle yer verilmiyor. Bunun yerine gün boyu taze sıkılmış sebze suları, kemik suyu, elektrolit dengesini koruyan doğal mineralli sular ve özel harmanlanmış bitki çayları tüketiliyor. Ünlü şef, zenginlerin uzun ve dinç yaşam sırrının pahalı yiyeceklerden ziyade vücudu yoran bu sıradan gıdalardan uzak durmak olduğunun altını çizdi.