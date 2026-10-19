Elon Musk'ın Starlink'in Hindistan pazarına girişinin engellendiği yönündeki suçlamalarına Reliance grubundan ret geldi. Mukesh Ambani'nin grubu, hükümetle birlikte hareket ederek Starlink'in önünü kestiği iddiasını kabul etmedi.

Al Jazeera'de yer alan habere göre Reliance, uydu internetinde rekabete açık olduğunu belirtti. Grup, bünyesindeki Jio Platforms'un da yüksek hızlı internet hizmetleri için yetkililerden onay beklediğini bildirdi.

MUSK'TAN TEKELCİLİK SUÇLAMASI

Musk, X üzerinden yaptığı açıklamalarda bir şirketin Hindistan'daki tekelci konumunu korumak için Starlink'in önüne engeller çıkardığını öne sürdü. Ambani'ye yönelik paylaşımında ise Hint milyarderin hükümet üzerindeki etkisini eleştirdi.

Hindistan İletişim Bakanlığı, herhangi bir şirkete doğrudan atıfta bulunmadan ülkedeki tüm telekomünikasyon hizmetleri için adil bir düzenleyici çerçeve uygulandığını açıkladı.

Starlink de Hindistan'da beş yılı aşkın süredir düzenleyici kurumlar ve sektör temsilcileriyle çalıştığını, hizmete başlamak için gerekli altyapıyı hazırladığını bildirdi. Şirket, ülkede ön lisans alan üç uydu iletişim şirketinden biri olarak güvenlik değerlendirmelerinden geçiyor. Diğer şirketler Jio Platforms ve Bharti grubunun desteklediği OneWeb India.

JIO'NUN YAKLAŞIK 530 MİLYON KULLANICISI VAR

Bir milyardan fazla internet abonesine sahip Hindistan, küresel teknoloji şirketleri için büyük bir pazar oluşturuyor. Reliance bünyesindeki Jio Platforms'un yaklaşık 530 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Ambani, petrol rafinerisi ve petrokimya sektörlerinde büyüttüğü işlerini telekomünikasyon ve dijital hizmetlerle çeşitlendirmeyi hedefliyor. Jio Platforms'un halka arzının 108 milyar dolar değerleme üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.

FİYAT FARKI REKABETİ ZORLAŞTIRABİLİR

Starlink'in Hindistan'daki önemli zorluklarından biri, hizmetini geniş kitlelerin erişebileceği fiyatlarla sunabilmek. Haberdeki örneklere göre Jio'nun aylık 2 gigabayt internet içeren paketi yaklaşık 4 dolara sunuluyor. Starlink'in farklı Asya pazarlarındaki aylık abonelik ücretleri ise yaklaşık 47 ila 86 dolar arasında değişiyor. Bu rakamlar, Starlink'in Hindistan için belirlenmiş tarifesi değil, diğer Asya pazarlarındaki ücretleri yansıtıyor.

Uydu interneti, geleneksel altyapının ulaşamadığı kırsal ve uzak bölgelerde bağlantı sağlayabiliyor. Ancak yüksek maliyetler, Starlink'in Hindistan'da Jio gibi düşük fiyatlı hizmet sunan yerleşik operatörlerle rekabetini zorlaştırabilir.