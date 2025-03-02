2025 yılının şubat ayında, teknoloji devleri için beklenmedik bir finansal düşüş yaşandı. Ocak ayında büyük kazançlar elde eden Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Larry Ellison, şubat ayında servetlerinde önemli azalmalar gördü.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, bu isimler arasındaki en büyük kaybı Elon Musk yaşarken, Zuckerberg ve Ellison da ciddi zararlara uğradı.

Şubat ayı, teknoloji milyarderleri için oldukça zorlayıcı geçti. Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Larry Ellison'un servetleri önemli bir düşüş yaşadı. Ocak ayında bu isimler toplamda 314 milyar dolar kazanç elde etmişken, bu artışlar uzun sürmedi.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE GERİLEME

Ocak ayındaki kazançların ardından şubat, özellikle teknoloji devleri için ciddi bir gerileme dönemi oldu.

Elon Musk, servetindeki kayıplar nedeniyle dünyanın en zenginleri sıralamasında ikinci sıraya gerileyebilir. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, şubat başında 433 milyar dolar olan Musk'ın serveti, 349 milyar dolara düştü.

Mark Zuckerberg ve Larry Ellison da bu süreçte önemli kayıplar yaşadı. Meta CEO'su Zuckerberg'in serveti 243 milyar dolardan 232 milyar dolara gerilerken, Oracle'ın kurucusu Ellison ise 9 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı.