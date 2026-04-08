Uzun yıllardır milyarderlerin vazgeçilmez adresi olan Dubai, bölgedeki füze tehditleri ve artan belirsizlikler sebebiyle tahtını İtalya’nın finans ve moda başkenti Milano’ya bırakıyor. Güvenli liman arayışındaki küresel elitler, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki lüks yaşamlarını bırakarak Avrupa’nın yükselen yıldızı Milano’ya yöneliyor.

Milano’nun bu yükselişindeki en büyük etkenlerden biri, özellikle İngiltere gibi ülkelerdeki vergi düzenlemelerinden kaçan zenginlere İtalya’nın sunduğu benzersiz mali avantajlar ve yüksek yaşam kalitesi olarak dikkat çekiyor.

Knight Frank tarafından gerçekleştirilen güncel araştırmalar, bu yoğun göçün şehrin ekonomisini de kökten değiştirdiğini kanıtlıyor. Milano’daki emlak fiyatları son beş yıl içerisinde yüzde 38 oranında rekor bir artış kaydederken, şehir 2025 yılı sonu itibarıyla metrekare başına 5 bin 171 Euro ortalamasıyla Venedik’i geride bırakarak İtalya’nın en pahalı kenti unvanını kazandı.

DUBAİ TAMAMEN GÖZDEN DÜŞMEDİ

Uzmanlar, güvenlik kaygıları nedeniyle Dubai’den bir sermaye çıkışı yaşandığını kabul etse de Birleşik Arap Emirlikleri’nin henüz tamamen gözden çıkarılmadığını savunuyor. Sektör danışmanları, Dubai’nin sunduğu kendine has yaşam tarzı ve ticari fırsatlarla belirli yatırımcı grupları için cazibesini koruduğunu ifade ederken; Milano’nun mevcut ivmesinin küresel zenginler haritasını kalıcı olarak değiştirebileceği öngörülüyor.

Ayrıca Dubai’de konut satışlarındaki düşüş, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından martta bir önceki aya göre yüzde 30,5'e ulaştığı berlirtildi.