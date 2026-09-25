Türkiye’yi sarsan fon krizinde gözler Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim görevine çevrildi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin 2020’den bu yana yayımlanan denetim raporlarını inceleyerek şirketin mali yapısındaki değişimlere dikkat çekti. Akay, “Olayın göz göre göre geldiği, SPK’nın müdahale etmediği bariz” dedi. YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da soruşturma kapsamında SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank yöneticilerinin incelenmesi için çağrı yaptı.

Akay, şirketin üç aylık dönemdeki finansal hareketlerine ilişkin, “Bir tarafta 2.47 milyar lira nakit 4.24 milyon liraya düşüyor, diğer tarafta finansal yatırımlar 3.85 milyar lira artıyor. Şirketin elindeki nakdin büyük bölümü finansal varlıklara dönüşmüş. Bu milyarlarca liralık hareket hangi işlemlerle gerçekleşti? SPK bu işlemleri denetledi mi” diye sordu.

EL ÇEKTİRİLMELİ

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise soruşturma kapsamında SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank yöneticilerinin de incelenmesini istedi. Yavuzyılmaz, tutuklamaların “göz boyama”

olduğunu savunarak fon vurgununun siyasi ayağının da ortaya çıkarılması çağrısı yaptı.

Tera Portföy’ün manipülatif kapalı fonunun oluşturulmasından halka arzına kadar geçen süreçte görev yapan SPK üyelerinin sorumluluğunun araştırılmasını isteyen Yavuzyılmaz, MKK ve Takasbank yönetimlerinin de soruşturma süresince görevden el çektirilmesini talep etti.

‘Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacak’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, tüm sorumlulardan hesap sorulacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının düzenlendiği ABD New York’taki Türk Evi’nde gazetecilere konuşan Erdoğan, “Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı; bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır” dedi. Erdoğan, “Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil” diyerek fon krizini, ‘piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmenin Türk Borsası’na yapılmış bir haksızlık olacağını’ savundu.

“Kelle alınmadan bu iş kapanmaz”

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, 830 milyar liralık fon krizi için yaptığı değerlendirmede, “Burada kelleyi almadığınız sürece bu iş kapanmaz” dedi. Bir TV kanalında konuşan Ünal, sürecin sonuna kadar götürülmesi gerektiğini, fonlardan kimlerin kazanç sağladığının, kimlerin ne zaman sisteme girip çıktığının ve ilgili süreçteki bağlantıların incelenmesi gerektiğini ifade etti. “Devletin koruması gerekiyordu, SPK’nın düzenlemesi gerekiyordu” diyen Ünal, “Bu çok önemli isimlere, çok önemli makamlara dokunuyorsa da üstü kapatılamaz” ifadelerini kullandı.

Vurgunculara ayrımcılık var

Fon soruşturmasında gözaltı uygulamalarındaki ayrımcılığa dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, soruşturmanın şeffaf ve bağımsız olması gerektiğini belirtti. Gözaltına alınanların bazılarının görüntüleri henüz dün kamuoyuna yansıdı. Özdağ, buradaki ayrımcılığa dikkat çekerek siyasi ve belediye operasyonlarında herkesi sıraya dizip görüntülerinin alındığını kaydederek, “Bakın ben görüntü alınsın demiyorum. Ama herkese eşit davranın. Doğrusu bu. O zaman bunu belediye operasyonlarında da böyle yapın” dedi.