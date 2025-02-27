Manchester City'nin 2017-2018 sezonundan itibaren şampiyonluklara ambargo koyduğu dönemde Premier Lig'in "Büyük Altılı" kulüplerinin transfer harcamaları 8,4 milyar avroyu buldu.

4.6 MİLYAR AVRO ZARAR

Aynı süreçte kulüplerin toplam zararı 4,6 milyar avroya ulaştı.

Manchester City 6, Liverpool ise 1 kez şampiyonluk yaşarken, Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Tottenham harcamalarına rağmen mutlu sona ulaşamadı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN VERİLEN ASTRONOMİK RAKAMLAR

İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak bilinen dev kulüpleri, son 8 sezonda şampiyonluk mücadelesi için transfer piyasasında kesenin ağzını açtı. Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Tottenham, 2017-2018 sezonundan itibaren toplamda 8,4 milyar avroluk transfer harcaması yaptı.

Ancak bu büyük yatırımlara rağmen şampiyonluk yarışında yalnızca Manchester City ve Liverpool başarıya ulaşabildi. City, 6 kez mutlu sona ulaşırken, Liverpool 1 kez şampiyonluk kazandı. Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Tottenham ise yüksek harcamalara rağmen Premier Lig kupasına ulaşamadı. Chelsea en çok harcayan, Manchester United ise en fazla zarar eden kulüp oldu.

Transfermarkt verilerine göre, söz konusu 6 kulüp, transfer gelir-gider dengesi baz alındığında toplamda 4,6 milyar avro zarar etti. Bu süreçte en fazla zarara uğrayan kulüp Manchester United oldu.

Manchester United 1,04 milyar avro, Chelsea ise 1,02 milyar avro zarar etti. Arsenal 728 milyon, Manchester City 720 milyon, Tottenham 674 milyon ve Liverpool 393 milyon avro kayıpla listede yer aldı.

CHELSEA BOL KESEDEN HARCIYOR

Chelsea, 2,25 milyar avro ile bu dönemin en fazla transfer harcaması yapan kulübü oldu. Ancak yüksek harcamalarına rağmen Premier Lig'de ilk ikiye bile giremeyen Chelsea, bir sezonda 6. ve bir sezonda 12. sırayı aldı.

Bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Federasyon Kupası zaferleri yaşayan Chelsea, 2022-2023 sezonunda Todd Boehly yönetimine geçtikten sonra henüz kupa kazanamadı.

EN FAZLA ZARARI KIRMIZI ŞEYTANLAR ETTİ

Manchester United, 1,44 milyar avroluk transfer harcaması yaparken, sadece 393 milyon avro gelir elde etti ve 1,04 milyar avro zarar etti.

Bu süreçte Premier Lig şampiyonluğuna hasret kalan "Kırmızı Şeytanlar", sadece birer kez Federasyon Kupası ve Lig Kupası zaferi yaşayabildi.

MANCHESTER CİTY'NİN HANEDANLIĞI

Manchester City, Arap sermayesi ve teknik direktör Pep Guardiola'nın yönetiminde Premier Lig'de son yıllara damga vurdu. 2017-2018 sezonundan itibaren 6 kez Premier Lig şampiyonu olan City, ayrıca 4 Lig Kupası, 3 Community Shield, 2 Federasyon Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi elde etti.

City, 1,54 milyar avroluk transfer harcamasına karşılık 820 milyon avro gelir sağladı ve toplamda 720 milyon avro zarar etti.

LİVERPOOL LİGİNİN EN HESAPLISI

Liverpool, "Büyük Altılı" arasında en az zarar eden kulüp oldu. Transfer piyasasında 904 milyon avro harcayan "Kırmızılar", 511 milyon avroluk gelir elde etti ve 393 milyon avro zarar etti.

Liverpool, 2019-2020 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı ve bu sezon da zirvede yer alarak şampiyonluk yolunda en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Son 8 sezonda Premier Lig'in dev kulüpleri, transfer harcamalarıyla dikkat çekerken, yalnızca Manchester City ve Liverpool yatırımlarının karşılığını almayı başardı. Chelsea ve Manchester United gibi devlerin yüksek zararları ise yönetim politikalarının sorgulanmasına neden oluyor.