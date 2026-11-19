Milyarlarca böceğin sarmasıyla bölgede 100 desibeli aşan ve jet motorunu andıran uğultular oluşurken, yerel polis teşkilatı gürültünün siren ya da alarm değil, böcek sürülerinden kaynaklandığını duyuran resmi bir açıklama yayımladı.

ABD’nin özellikle Illinois eyaleti ve Ortabatı bölgelerinde, iki farklı ağustos böceği (sikada) sürüsünün 221 yıl aradan sonra ilk defa aynı zamanda yeryüzüne çıkmasıyla nadir bir doğa olayı gerçekleşti. En son 1803 yılında Thomas Jefferson’ın ABD başkanı olduğu dönemde bir arada görülen 13 ve 17 yıllık döngülere sahip iki farklı kuluçka sürüsü (Brood XIX ve Brood XIII), Mayıs 2024’te milyarlarca üye ile toprak altından fırladı.

100 DESİBELİ AŞAN UĞULTU OLUŞTU

Ağaçları, evlerin dış cephelerini, yolları ve parkları milyarlarca böceğin kaplamasıyla birlikte, özellikle erkek böceklerin çiftleşme amacıyla çıkardığı seslerin birleşmesi sonucu bölgede 100 desibeli aşan gürültüler kaydedildi. Uzmanlar, bu yoğunluktaki ses seviyesinin bir jet motorunun ya da iş makinesinin çıkardığı uğultuya eş değer olduğunu belirtti.

POLİSTEN "ACİL HATTI GEREKSİZ ARAMAYIN" UYARISI

Bölgedeki aşırı ve kesintisiz gürültü nedeniyle paniğe kapılan çok sayıda vatandaşın siren, alarm veya büyük bir arıza olduğunu düşünerek acil yardım hatlarını (911) araması üzerine, yerel güvenlik güçleri ve polis teşkilatları resmi açıklamalar yayımlamak zorunda kaldı.

Illinois’teki yerel emniyet müdürlükleri, yaptıkları açıklamalarda seslerin herhangi bir tehlike, sanayi kazası veya siren sesi olmadığını vurgulayarak, "Duyduğunuz sesler yalnızca ağustos böceklerinin doğal çiftleşme uğultusudur. Lütfen bu sesler nedeniyle acil yardım hatlarını meşgul etmeyin" çağrısında bulundu.

DOĞAL DÖNGÜ BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK

Bilim insanları, bu tarihi doğa olayının biyolojik olarak büyük bir önem taşıdığını ve böceklerin toprak altından çıkıp, çiftleşip, yumurtalarını bıraktıktan sonra birkaç hafta içinde öleceklerini bildirdi. Yoğun böcek hareketliliğinin ve yüksek ses düzeyinin Haziran ayı ortalarına kadar yavaş yavaş azalarak sona ermesi bekleniyor.