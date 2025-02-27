Teknoloji sektörünün lider şirketlerinden Microsoft, reklam içeren ücretsiz bir Office sürümünü test etmek için hazırlıklara başladı. Office uygulamalarının masaüstü sürümlerine erişmek için Microsoft 365 aboneliği satın alma şartı varken şirket, belirli ülkelerde reklam destekli ücretsiz sürümü sessizce denemeye başladı.

İlk olarak Arjun Sha’nın bildirdiği habere göre yeni uygulama Hindistan’da kullanıma başlandı. Windows kullanıcıları, resmi web sitesi üzerinden Office’i indirip, kurulum sürecinde lisans anahtarı girmeden, ücretsiz biçimde Word, Excel, Power Point gibi en popüler uygulamalar da dahil olmak üzere tüm programlara erişebiliyor. Ücretsiz sürümde belge, tablo ya da sunum hazırlarken sürekli reklam gösteriliyor ve bazı özellikler kullanılamıyor.

UYGULAMADA NASIL REKLAM GÖSTERİLİYOR

Sha’nın yayınladığı görseller, test sürümünün sağ tarafında sürekli olarak bir reklam bandı olduğunu gösteriyor. Banner biçiminde gösterilen reklam kapatılamıyor ve kendi kendine değişebiliyor. Aynı zamanda birkaç saate bir, 15 saniyelik video reklamlar oynatılıyor. Bu videolar sessiz olarak çalışıyor fakat kullanıcı istediği an sesi açabiliyor.

ÜCRETSİZ MICROSOFT OFFICE SÜRÜMÜNDE HANGİ ÖZELLİKLER YOK

Sınırlı platform: Sunulan ücretsiz sürüm sadece Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlarda çalışıyor. Mobil cihazlar ya da OS gibi farklı işletim sistemi olan cihazlarda kullanılamıyor.

Yerel dosya kaydetme: Bugüne kadar lisans süresi dolan ya da ücretli aylık aboneliği olmayan kullanıcılar, Office programlarında yalnızca belge görüntüleyebiliyordu. Yayınlanan ücretsiz test sürümü, tüm uygulamalarda proje oluşturma ve düzenleme olanağı sunuyor. Fakat kullanıcılar oluşturdukları belge, tablo ya da sunumları sadece Microsoft’un çevrimiçi bulut depolama hizmeti OneDrive’a kayıt yapılabiliyor.

Eklentiler: Boomerang, FindTime, OneNote Web Clipper, Power-user veya Intis Telecom gibi popüler olanlar dahil, kullanıcılara yardımcı olan eklentiler ücretsiz sürümde kullanılamıyor.

Dikte: Sesli komutlarla metin yazma özelliği bu sürümde bulunmuyor.

Gelişmiş Biçimlendirme: Premium versiyonda sunulan gelişmiş metin ve belge biçimlendirme seçenekleri ücretsiz deneme sürümünde yer almıyor.

Görsel araçlar: SmartArt ve Tasarımcı gibi görsel araçlar kullanımda yok.

Gelişmiş özellikler: Veri analizi gibi yapay zeka destekli gelişmiş hizmetler de ücretsiz versiyonda kullanılamıyor.

MICROSOFT TESTİ DOĞRULADI

Mark Hachman’ın konuyla ilgili ulaştığı ve adını vermediği bir Microsoft yetkilisi, şirketin reklamlı Office sürümünü test ettiğini onayladı. Hachman, yetkilinin “Microsoft bir süredir sınırlı bir deneme gerçekleştiriyor. Şu anda ücretsiz, reklam destekli bir Microsoft Office sürümünün resmi olarak piyasaya sürülmesi planlanmıyor” açıklamasında bulunduğunu açıkladı.