Borneo Adası'nın ormanlık bölgesinde yükselen Nusantara, Endonezya'nın en büyük projelerinden biri olarak hayata geçirildi. 2022 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 45 milyar dolara mal olması öngörülen yeni başkent, ülkenin yönetim merkezini Cakarta'dan taşımak amacıyla tasarlandı. Ancak inşaat çalışmaları sürerken şehrin nüfusu ve ekonomik hareketliliği beklentilerin gerisinde kaldı.

1,2 MİLYON KİŞİ BEKLENİYORDU

Endonezya yönetiminin yeni bir başkent kurma kararında, yaklaşık 11 milyon kişinin yaşadığı Cakarta'nın karşı karşıya olduğu sorunlar etkili oldu. Trafik yoğunluğu, hava kirliliği, aşırı nüfus ve bazı bölgelerde yaşanan zemin çökmesi nedeniyle ülkenin yönetim merkezinin daha elverişli bir bölgeye taşınması planlandı.

Bu kapsamda Nusantara'nın 2029 yılına kadar 1,2 milyon kişiye ev sahipliği yapması hedeflendi. Ancak kentte yaşayanların sayısı yaklaşık 10 bin seviyesinde kalırken, yeni yapılan konut kulelerinde yaklaşık 1.800 kamu görevlisi ve güvenlik personelinin yaşadığı bildirildi.

Nüfusun sınırlı kalması, şehrin günlük yaşamına da yansıdı. Geniş bulvarlarda araç trafiği oldukça seyrek seyrederken, büyük kamu binalarının çevresindeki sessizlik dikkat çekiyor. Kentte yaşayan bazı kamu çalışanları, Cakarta'nın hareketli yaşamından sonra Nusantara'nın sakinliğine alışmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Şehirde modern konutların ve kamu binalarının inşası devam etse de restoran, mağaza ve eğlence gibi sosyal yaşam olanaklarının henüz yeterince gelişmemesi, bölgeye taşınmayı düşünenler açısından önemli bir engel oluşturuyor.

MİLYARLIK PROJENİN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Eski Cumhurbaşkanı Joko Widodo döneminde başlatılan Nusantara projesi, yalnızca yeni bir yönetim merkezi oluşturmayı değil, ülkenin ekonomik faaliyetlerini Cava Adası dışına yaymayı da amaçlıyor. Geniş yeşil alanları ve çevreci teknolojileriyle öne çıkması planlanan şehrin, zamanla modern bir yaşam merkezine dönüşmesi hedefleniyor.

Ancak bu hedefe ulaşılması için gereken yatırımların hızı da tartışma konusu oldu. Yönetim değişikliğinin ardından projeye ayrılan kamu kaynakları azaltılırken, 2024 yılında yaklaşık 3,5 milyar dolar olan yıllık finansman sonraki yıllarda düşürüldü. Özel sektör yatırımlarının beklentilerin altında kalması da çalışmaların ilerleyişini zorlaştırdı.

Yaşanan bu gelişmelere rağmen Endonezya yönetimi projeyi sürdürmekte kararlı. Yetkililer, Nusantara'nın 2028 yılına kadar ülkenin siyasi başkenti haline gelmesini ve kamu kurumlarının aşamalı olarak buraya taşınmasını hedefliyor.

Uzmanlara göre milyarlarca dolarlık projenin başarısı, yalnızca yeni binaların tamamlanmasına değil, şehre kalıcı nüfus çekilmesine ve ekonomik hayatın canlandırılmasına bağlı olacak.