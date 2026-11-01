Milyarder yatırımcı Bill Ackman, bir podcast yayınında Warren Buffett'ı yıllar önce evinde akşam yemeğinde ağırladığı sırada aralarında geçen konuşmayı paylaştı. Ackman'ın anlatımına göre Buffett, su ikramına “Bill, ben 48 yıldır hiç su içmedim” yanıtını verdi.

Ackman, yemek için Buffett'ın sevdiği vişneli kolayı, Cherry Coke'u özel olarak hazırladığını belirtti. Buna rağmen misafirine maden suyu ya da normal su da ikram etmek istediğini, aldığı yanıt karşısında şaşırdığını söyledi.

Aktarılan söz, Buffett'ın yıllar önceki yemekte dile getirdiği ifadeye dayanıyor.

“VÜCUDUMUN DÖRTTE BİRİ COCA-COLA'DAN OLUŞUYOR”

90'lı yaşlarındaki Buffett günde ortalama beş kutu kola tüketiyor. Buffett, geçmiş röportajlarında günlük kalori ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini bu içecekten karşıladığını esprili bir dille anlatmıştı. Beslenme alışkanlığına ilişkin bir açıklamasında da “Vücudumun dörtte biri Coca-Cola'dan oluşuyor” demişti.

Buffett, Berkshire Hathaway'in 1986 yılındaki hissedarlar toplantısında, uzun yıllar Pepsi içtikten sonra Cherry Coke ile tanıştığını anlatmış ve bu içeceği şirket toplantılarının demirbaşı ilan etmişti.

1,3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMIN DEĞERİ 28 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Buffett'ın yönettiği Berkshire Hathaway, 1990'lı yılların ortalarında tamamladığı hisse alımlarıyla Coca-Cola'nın yüzde 9 hissesine sahip oldu. Yaklaşık 1,3 milyar dolarlık sermayeyle yapılan bu yatırımın değeri, kaynak haberin yayımlandığı tarih itibarıyla 28 milyar dolara ulaştı.