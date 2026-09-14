Bilim insanları; İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz kıyıları boyunca yaklaşık 6.000 kilometre (3.700 mil) mesafeye yayılan devasa bir Arjantin karıncası (Linepithema humile) sosyal ağı tespit etti. Kesin bir nüfus sayımı olmamakla birlikte yapılan modellemeler, söz konusu sistemin milyarlarca işçi karınca barındıran milyonlarca yuvadan oluştuğunu gösteriyor.

AVRUPA KIYILARINDA İKİ FARKLI KLONİ GRUBU

2002 yılında 6.004 kilometrelik Atlas Okyanusu ve Akdeniz kıyı şeridindeki 33 popülasyondan alınan numuneler üzerinde yürütülen davranış testleri, bölgedeki karınca varlığını iki ana gruba ayırdı: Geniş bir alana yayılan "Ana Grup" ve daha küçük bir alanla sınırlı olan "Katalan Grubu".

Araştırma verilerine göre, coğrafi olarak birbirinden uzak ve genetik olarak farklı alanlardan toplanan Ana Grup işçileri birbirlerine karşı agresif davranış sergilemezken, Katalan Grubu üyeleriyle karşılaştıklarında yüksek düzeyde saldırganlık gösterdi. Ana Grup'un İtalya'dan Portekiz'e kadar uzanan bölgede tek bir davranışsal sınır içinde hareket ettiği kaydedildi.

KİMYASAL PROFİL VE İLETİŞİM AĞININ YAPISI

Uzmanlar, süper koloninin yekpare ve kesintisiz bir yeraltı tüneli olmadığını; bunun yerine ortak bir davranışsal sınır ve kimyasal kimlik mekanizmasıyla işlediğini bildirdi.

Karıncalar, vücut yüzeylerindeki kutikula hidrokarbonları aracılığıyla birbirlerinin koloni etiketlerini tanıyor.

Kaliforniya'da yapılan benzer bir çalışmada, 5 milyon karınca barındıran ve 650 metrekareye yayılan yuva ağlarında yiyecek paylaşım izlerinin maksimum 50 metre ile sınırlı kaldığı; yapının kıta çapında tek bir yuva yerine birbiriyle bağlantılı mahalleler şeklinde işlediği saptandı.

3 KATI UZAĞA SIÇRAYABİLİYOR

Güney Amerika menşeili bir istilacı tür olan Arjantin karıncalarının, insan taşımacılığı vasıtasıyla doğal yayılım hızlarının (yıllık ortalama 150 metre) üç katı uzağa sıçrayabildiği belirtildi. Koloni içi düşük saldırganlık oranının nüfus yoğunluğunu artırarak türün yayılımını kolaylaştırdığı aktarıldı.

Araştırma raporlarında yer alan diğer bulgular şu şekilde sıralandı:

Güney Kaliforniya'daki bir örneklem noktasında Arjantin karıncalarının varlığıyla birlikte, yüzeyde yiyecek arayan yerel karınca türü sayısının ortalama 7'den 2'nin altına gerilediği kaydedildi.

Karıncaların; yaprak biti, unlu bit ve kabuklu bit gibi özsu emici zararlıların ürettiği şekerli bal özünü toplarken, bu zararlıları doğal avcılarından koruduğu ve özellikle bağ ile narenciye üretimine zarar verdiği tespit edildi.

BİYOLOJİK MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Mücadele yöntemlerine ilişkin 2025 yılında gerçekleştirilen bir laboratuvar çalışmasında, dört farklı süper koloniden alınan örnekler altı farklı entomopatojen mantar suşuna maruz bırakıldı. Beauveria bassiana Li053 kodlu suşun, karıncaların yüzde 80'inden fazlasını öldürdüğü ve ölüm olaylarının yarısının 2 ila 5 gün içinde gerçekleştiği bildirildi. Yöntemin doğada uygulanabilirliğine ilişkin testlerin sürdüğü açıklandı.