İstanbul’un en gözde lokasyonlarından Nişantaşı’nın göbeğindeki City's AVM’nin hemen arkasında yer alan ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyar TL rekor bedelle el değiştiren dev otopark binası, devasa bir finansal krizin ve soruşturmanın tam merkezine oturdu. Tera Yatırım Holding'e yönelik yürütülen fon soruşturmasında tüm mal varlıklarına tedbir konulmasının ardından, gözler bu değerli gayrimenkulün akıbetine çevrildi.

FON MAĞDURLARI NİŞANTAŞI’NDAKİ BİNANIN PEŞİNDE

Fon piyasasına yönelik adli makamlarca yürütülen soruşturmada aralarında holding yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adli makamların mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla aldığı kapsamlı tedbir kararları çerçevesinde, holdingin tüm hesapları ve mal varlığı değerleri donduruldu. Süreç boyunca biriken fon mağdurları ise krizin göbeğindeki 2 milyar liralık Nişantaşı otoparkının akıbetini ve akışın nasıl seyredeceğini merakla takip ediyor.

DÜZENLİ NAKİT AKIŞI İÇİN ALINMIŞTI

Holdingin finans ve teknoloji hamlelerinin ardından bünyesine kattığı Nişantaşı'ndaki bu dev otopark alanı, hem modern bir yapıya dönüştürülme planıyla hem de ürettiği düzenli nakit akışıyla dikkat çekiyordu. Bina altındaki dev mağaza alanlarıyla ilgili iddialar ise krizin derinliğini gözler önüne seriyor.

GECE KULÜBÜ PROJESİ AÇMAZA GİRDİ

Son gelişmelere göre binanın alt katında yer alan ünlü mağazanın kira bedelinin 10 milyon TL'ye yükseltilmesi üzerine alanın boşaltılma kararı alındığı ve buraya aylık 25 milyon TL kira getirisiyle dev bir gece kulübü açılmasının planlandığı öne sürülmüştü. Ancak holdingin tüm mal varlığına el konulması ve girilen büyük finansal krizle birlikte, milyonluk gece kulübü projesi de 2 milyar TL'lik binanın geleceği de dev bir belirsizliğe dönüştü.