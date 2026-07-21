SÖZCÜ, 1 milyar 63 milyon dolarlık maddi destek verdiğiniz Somali’nin diplomatik pasaport sahipleri de dahil bütün Türk vatandaşlarına vize uyguladığını yazdı. 12 Mayıs 2026’daki bu haber yankı yarattı. İYİ Partiden Turhan Çömez CHP’den de Utku Çakırözer konuyu TBMM gündemine getirdi. Somali’nin Ankara Büyükelçiliğine başvuran Çömez’e vize alması gerektiği bildirildi.



BORDO PASAPORTLARA VİZE ŞARTINA DEVAM



Somali makamları eleştirilerin ardından vizede düzenleme yapma kararı aldı, diplomatik, yeşil ve gri pasaport sahipleri için vize muaņyeti getirildi, bordo pasaport için ise vize devam edecek.





Türkiye Somali’ye bugüne kadar maddi yardımın yanı sıra bir hastane, bir üniversite ve bir de Havaalanı yaptı. Mogadişu’da dondurma fabrikası kurdu. Üç savaş gemimiz korsanlarla mücadele ediyor. Ankara’da büyükelçilik için 5 bin metrekare arsa bağışlandı ve 3 bin metrekarelik büyükelçilik binasını da Türkiye yapıyor. Mogadişu’da 50 milyon dolara Askeri Eğitim Üssü kurduk.