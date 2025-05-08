Ağustos böceklerinin özellikle erkekleri, üreme döneminde dişileri cezbetmek amacıyla koro halinde ses çıkarıyor. Bu sesin seviyesi zaman zaman 90 ila 100 desibel arasında değişiyor ki bu bir çim biçme makinesi ya da metro gürültüsüyle kıyaslanabilecek kadar yüksek.

Şu ana dek başta Illinois, Georgia, Indiana, Alabama, Mississippi, Arkansas, Tennessee ve Kentucky olmak üzere 8 eyalette alarm düzeyine geçildi. Halk, özellikle akşam saatlerinde kesintisiz devam eden bu doğa konseri nedeniyle uykusuz geceler geçiriyor.

YILLARCA TOPRAK ALTI; HAFTALARCA YERYÜZÜ

"Periyodik ağustos böcekleri" olarak bilinen bu türler, bulundukları türe bağlı olarak 13 veya 17 yıl boyunca yer altında yaşıyor. Ağaç köklerinden beslenerek geçen bu sürecin ardından toprak sıcaklığı yaklaşık 17-18 dereceye ulaştığında yüzeye çıkarak kısa ama yoğun bir çiftleşme dönemine giriyorlar.

Böceklerin yüzeydeki ömrü ise oldukça kısa: sadece 4 ila 6 hafta arası... Bu süre içerisinde yumurtalarını ağaç dallarına bırakan böcekler, görevlerini tamamladıktan sonra ölüyor. Yumurtalardan çıkar larvalar yeniden toprağa düşerek bir sonraki neslin uzun uykusuna başlıyor.