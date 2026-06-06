İklim kriziyle mücadelede küresel çapta milyarlarca dolarlık yüksek teknoloji yatırımları tartışılmaya devam ederken, Sahra Çölü’nden tüm ezberleri bozan bir başarı hikayesi geldi. Çölleşmeyi durdurmak için hayata geçirilen "büyük yeşil duvarlar" ve bölgeye taşınan milyonlarca yapay arı kovanı başarısızlıkla sonuçlanırken; çözüm, yüzyıllardır kullanılan basit bir toprak mühendisliğinde bulundu: "Yarım Ay" (Demi-lune) Çukurları.

ÇÖLÜ YEŞİLLENDİRMEK İÇİN YAPTILAR AMA ÇÖKTÜ

Bölgeden gelen son raporlar, Sahra ve Sahel kuşaklarındaki kum sıcaklıklarının 50 °C’nin üzerine çıktığını gösteriyor. Bu ekstrem koşullarda, çölü yeşillendirmek amacıyla dikilen milyonlarca fide, toprağın taşlaşarak yağmur suyunu akıtması nedeniyle hızla kurudu.

Benzer şekilde, tozlaşmayı artırmak amacıyla bölgeye getirilen özel soğutmalı arı kovanları da tam bir felaketle sonuçlandı. Aşırı sıcaklar nedeniyle kovanlardaki balmumu petekleri eridi, iç yapılar çöktü ve tüm arı kolonileri telef oldu. Bilim insanları, bu başarısızlıkların ardından on yıllardır süregelen "su tutamayan toprağa doğrudan yaşam enjekte etme" politikasının çöktüğünü kabul etti.

SUYUN AKIŞ YÖNÜNE TERS YERLEŞTİRİLDİ

Yüksek teknolojili biyolojik çözümlerin çöktüğü yerde, yerel toplulukların ve uluslararası restorasyon programlarının uyguladığı geleneksel bir yöntem mucizeler yaratıyor. Kuma kazılan, 2 ila 4 metre genişliğinde ve birkaç on santimetre derinliğindeki hilal şeklindeki sığ çukurlar, suyun akış yönüne ters şekilde yerleştiriliyor.

Bu basit geometrik yapı sayesinde Aniden bastıran yağmurların suları akıp gitmek yerine bu çukurlarda toplanıyor. Toprağın sertleşmiş kabuğu kırılarak suyun derine sızması sağlanıyor. Çiftçilerin çukurlara eklediği gübre ve kompost toprağı besliyor.

Yapılan mikro-iklim ölçümleri, bu yarım ayların içinin çevrelerindeki çıplak kuma kıyasla birkaç derece daha serin olduğunu kanıtladı. Buharlaşmanın azalmasıyla oluşan bu küçük vahalar; dayanıklı otların, böceklerin, kuşların ve yerli ağaçların bölgeye kendiliğinden geri dönmesini sağlıyor.

BİLİMSEL VERİLER DE BAŞARIYI ONAYLADI

Sahra Altı Afrika'daki tarım arazilerinin %60'ından fazlasının bozulmuş durumda olduğunu belirten uzmanlar, Burkina Faso, Nijer ve Mali'den gelen verilerin altını çiziyor. Araştırmalara göre bu yarım ay yapıları: Toprağa su sızmasını %70 oranında artırıyor ve toprak erozyonunu yarı yarıya azaltıyor.

Nijerya'nın kuzeyinde gerçekleştirilen 2025 tarihli yeni bir vaka çalışması da, dört metrelik yarım aylar uygulanan çorak arazilerin, ilk yağmurlu sezonun ardından hızla nemlenerek gözle görülür bir bitki örtüsüne kavuştuğunu belgeledi. Bilim insanları, bu yöntemin ulusal iklim politikalarına derhal dahil edilmesi çağrısında bulunuyor.