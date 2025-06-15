İngiltere'de düzenlenen bir polo karşılaşmasında Prens William'ın arkadaşı, Hindistanlı milyarder iş insanı Sunjay Kapur, arı yutması sonucu anafilaktik şoka girerek yaşamını yitirdi.

İngiltere'nin ünlü Guards Polo Club tesislerinde oynanan Cartier Queen's Cup yarı final mücadelesinde sahaya çıkan 53 yaşındaki Hintli iş insanı Sunjay Kapur, oyun sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Görgü tanıklarına göre Kapur, takım arkadaşlarına "Bir şey yuttum" dedi ve kısa süre içinde bilincini kaybetti. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kapur'un arı sokmasına bağlı gelişen anafilaktik şok nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.

KRALİYET AİLESİNE YAKINLIĞIYLA BİLİNİYORDU

Kapur, dünya çapında otomotiv parçaları üreten Sona Comstar şirketinin başkanıydı. Şirketten yapılan açıklamada, Kapur'un ani ölümüyle büyük bir kayıp yaşandığı belirtilerek, "Tutkusu ve vizyonu şirketimizin kimliğini şekillendirdi. Onun liderliğini daima örnek alınacaktır" denildi.

Golf ve polo tutkunu olarak tanınan Sunjay Kapur'un, İngiliz Kraliyet ailesiyle yakın ilişkileri olduğu biliniyordu. Prens William'la dostluğu da uzun yıllara dayanıyordu. Kapur'un hayatını kaybettiği karşılaşmada kendi takımı Aureus, Sujan Indian Tigers ile karşı karşıya gelmişti.