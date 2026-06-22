Aylardır devreden ve sahibini bulamayan iki farklı milyarlık ikramiye, iki hafta ara ile talihlilerini buldu.



Milli Piyango, 8 Haziran 2026 tarihli "Çılgın Sayısal Loto" çekilişinde 1 milyar 110 milyon 362 bin TL'lik büyük ikramiyenin tek bir talihliye isabet ettiğini duyurmuş ve 28-30- 39- 48- 55- 68 numaralı kazanan biletin Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir bayiden oynandığı öğrenilmişti.





1 MİLYAR 98 MİLYONLUK YENİ İKRAMİYE DE SAHİBİNİ BULDU



Bu kez dün akşam yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 1 milyar 98 milyon 660 bin TL sahibi buldu.



5-6-24-37-43-48 numaralı bilete isabet eden ikramiyeyi tek bir kişi kazanırken, şanslı biletin Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir bayide oynandığı öğrenildi.





ALACAĞI PARA BELLİ OLDU



Yasal mevzuata göre şans oyunlarından elde edilen paranın yüzde 20'si vergi nedeniyle kesilmekte, geriye kalan tutar talihlinin hesabına aktarılmakta.



Dün akşam kazanılan 1 milyar 98 milyon 660 bin TL'lik ikramiyenin vergi kesintileri uygulandıktan sonra 878 milyon 928 bin TL olarak talihlinin hesabına aktarılacağı ortaya çıktı.