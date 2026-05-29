

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan ve bir dönem Avrupa’nın en büyük kongre merkezlerinden biri olan Uluslararası Kongre Merkezi (ICC), yeniden kullanıma açılmak için yatırımcı bekliyor. Uzay gemisini andıran mimarisiyle dikkat çeken yapı için şehir yönetimi, sembolik olarak 1 euro karşılığında 99 yıllık kira sözleşmesi sunuyor.

TERK EDİLME NEDENİ ASBEST

1979 yılında açılan ve Soğuk Savaş döneminin en dikkat çekici yapılarından biri olarak görülen bina, yıllarca uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ancak yüksek işletme maliyetlerinin yanı sıra yapıda bulunan asbest nedeniyle bina 2014 yılında tamamen kapatıldı. Yetkililer, yatırımcıdan yalnızca binayı işletmesini değil, aynı zamanda milyonlarca euroyu bulabilecek asbest temizliği ve kapsamlı yenileme çalışmalarını da üstlenmesini istiyor.

SEMBOLİK KİRA, BÜYÜK SORUMLULUK

Berlin yönetimi, tarihi miras statüsündeki yapının korunmasını şart koşarken, binanın halka açık şekilde kullanılmasını da talep ediyor. Kültür merkezi, etkinlik alanı veya farklı bir projeye dönüştürülmesi planlanan ICC’nin geleceği için kararın 2026 yılı sonuna kadar verilmesi bekleniyor.