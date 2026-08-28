Bingöl’ün Güveçli köyünde, deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen eski okulun yerine hayırsever iş insanı ve müteahhit Veysel Demirci tarafından yaptırılan Ziver İlkokulu ve Ortaokulu’nun açılışı gerçekleştirildi. Kamudan aldığı milyarlık ihalelerle gündeme gelen Demirci’nin yaptırdığı okulun açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. AÇILIŞA AKP’LİLER AKIN ETTİ Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı Erol Keleş, Bingöl Milletvekilleri Zeki Korkutata, Feyzi Berdibek, eğitim camiası ve çok sayıda davetli katıldı. Depremde yıkılan eski okulun yerine inşa edilen 8 derslikli Ziver İlkokulu ve Ortaokulu’nun yaklaşık 110 öğrenciye hizmet vermesi planlanıyor. YILMAZ’DAN DEMİRCİ’YE TEŞEKKÜR Törende konuşan Cevdet Yılmaz, okulun modern derslikleri ve fiziki altyapısıyla bölgedeki öğrencilerin eğitimine katkı sunacağını belirtti. Yılmaz, okulun yapımına katkı sunan Veysel Demirci ve Ziver İnşaat ailesine teşekkür ederek, okulda yetişecek öğrencilerin Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

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