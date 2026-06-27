Şanghay merkezli havacılık devi China Eastern, uluslararası rotalardaki hakimiyetini artırmak ve geniş gövdeli uçak filosunu çağın ötesine taşımak için vites yükseltti. Şanghay Borsası'na yapılan zorunlu bildirimin ardından resmi imzaların atıldığı dev anlaşma, şirketin gelecekteki küresel taşıma kapasitesini garanti altına almayı hedefliyor.

Borsa açıklamasında, "Bu stratejik işlem, şirketimizin gelecekteki taşıma kapasitesini güçlü bir şekilde desteklemek ve mevcut uçak tiplerini yenileyip modernize etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Teslimatlar 2029 yılında başlıyor: 5 yıllık takvim belirlendi

Havacılık dünyasında büyük ses getiren bu dev sipariş kapsamında uçakların fabrikadan çıkış ve teslimat takvimi de netleşti. Yapılan planlamaya göre 25 adet Airbus A330neo, 2029 ile 2033 yılları arasında kademeli olarak China Eastern filosuna dahil edilecek.

Siparişin finansmanı ise şirketin tek bir kaynağa bağımlı kalmaması adına; öz sermaye, banka kredileri, tahvil ihraçları ve diğer yenilikçi finansman araçlarının güçlü bir kombinasyonu yoluyla karşılanacak. Havayolu şirketi, üreticiye yapılacak kademeli ödeme yapısı sayesinde şirketin mevcut nakit akışının veya operasyonel faaliyetlerinin hiçbir şekilde olumsuz etkilenmeyeceğini vurguladı.

Yakıt tasarruflu canavar A330neo

Filoya katılacak olan Airbus A330neo, gökyüzünün efsanevi uzun menzilli modellerinden olan standart A330’un tamamen yeniden tasarlanmış ve yüksek yakıt tasarrufu sağlayan en modern versiyonudur.

Çok daha yüksek bir en boy oranına ve havada sürtünmeyi minimuma indiren geliştirilmiş aerodinamik kanat tasarımlarına (sharklets) sahiptir.

Uçak, sessizliği ve yakıt verimliliğiyle bilinen son teknoloji Rolls-Royce Trent 7000 motorlarıyla gökyüzüyle buluşmaktadır.

Şanghay dünyanın yeni aktarma merkezi olacak

China Eastern, teslim alacağı bu yeni geniş gövdeli dev uçakları öncelikle ana üssü olan Şanghay Pudong Havalimanı'nda konuşlandıracağını ilan etti.

Şirket bu hamleyle, Şanghay çıkışlı kıtalararası destinasyon ağını genişletmeyi ve mevcut denizaşırı uçuşların frekansını (sıklığını) ciddi oranda artırmayı planlıyor. Bu büyüme stratejisi, Şanghay Pudong Havalimanı’nın küresel havacılık liginde uzun mesafeli uçuşlar için dünyanın en önemli ana aktarma noktalarından (hub) biri olma rolünü kalıcı olarak tescilleyecek.

Tıklama Odaklı / CTR: 2029'da teslimatlar başlıyor! Şanghay borsasından sızan o dev uçak siparişinin detayları

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