Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık (84) tüm duruşmalarda olduğu gibi dün de Silivri’deydi. Gülseren Çalık’ın adliye koridorlarındaki ve duruşma salonundaki bekleyişi sürüyor. Salon boşaldı ancak Gülseren Çalık, devasa salonda tek başına görüntülendi. Oğlunun tutuklanmasının ardından hep en yakınında olmaya çalışan Gülseren Çalık, yeri geldi hastane bahçesinde yeri geldi cezaevi önünde bekleyişini sürdürdü. Dün de duruşma bitmişti ancak Gülseren Çalık salonda tek başına kalmıştı. O oğluna kavuşacağı günü bekliyor.

‘Seni yatla gezdirelim’ diyeni odasından kovmuş

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB soruşturmasının başlamasına neden olan sanık iş insanı Uğur Güngör ile tartıştı. Güngör, Çalık’ın kendisinden 15 milyon dolar talep ettiği için tartıştığını iddia ederken, Çalık mevzuata aykırı proje talebini reddettiği için tartıştıklarını savundu. Güngör’e sorular soran Çalık, olayın iç yüzünü şöyle anlattı: “Proje tadilatını sunmak istedi. 17 bin metrekare fazla inşaatı vardı, onaylanamayacağını izah ettim. Oteli olduğunu, SPA’nın bulunduğunu, yatıyla hafta sonları gezebileceklerini söyledi. Reddettim. Kabul etmezsen seni savcılığa şikayet ederim dedi. Odamdan kovdum.”

Çalık, dün sosyal medya hesabından yoluna CHP’de devam edeceğini belirten bir mesaj paylaşımı da yaptı.

Bu da milyarlık salonun tuvaleti

İBB davasının görüldüğü Silivri’deki Türkiye’nin en büyük duruşma salonunun eksiklikleri gündemden düşmüyor.

Malyeti 1 milyar liraya aşan salonda, tutuklu sanıklar için tek kişilik tuvalet inşa edildiği iddiaları gündeme gelmişti. Tuvaletlerdeki sorunlar bununla da sınırlı kalmadı. Yeni duruşma salonunda tuvaletlerin sık sık bakım ve onarıma alındığı görüldü.

Daha önce de salondaki tuvaletlerde kırık fayanslar, yıpranmış yüzeyler ve musluğun altına konulan plastik kap görüntülenmişti. Lavabolardan birindeki musluğun İBB davası başladıktan bir hafta sonra bozuldu. “Kadın/Erkek WC” olarak işaretlenen tuvaletin seyyar bariyerle kapatıldı. Alaturka bir tuvalette ise, tam ortada yer alan maşrapa ve musluk çok dikkat çekti Yeni duruşma salonunda kısa sürede ortaya çıkan arıza, bakım ve fiziki eksikliklerin yanı sıra avukatların kullandığı mikrofonların da Çin malı olduğu öne sürüldü.

Şoförler 8 ay yattı itirafçı, ‘görmedim duydum’ dedi

İBB davasında mahkeme başkanı, itirafçı Ertan Yıldız’ın makam şoförü Bayram Yıldırım’ın ifadesinde söylediği “Yemek Sepeti araçlarında para gelirdi” iddiasına değindi ve “Gördün mü?” diye sordu. Yıldırım, “Görmedim, şoför arkadaşlardan duydum” dedi. Mahkeme başkanı ise Yıldırım’ın mahkemedeki anlatımıyla soruşturma ifadesi arasında fark bulunduğuna dikkat çekti. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Şoförlerin hiçbiri seni doğrulamıyor. Onlar doğru söylemiyor, sen mi doğru söylüyorsun?” dedi. Yıldırım’ın savcılıkta verdiği ifade nedeniyle İBB’de görevli şoförler 8 ay cezaevinde kaldı.

‘Allah en sevdiğin insanla seni sınasın’

İBB davasının önceki gün görülen duruşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yakın koruması Mustafa Akın ile Ertan Yıldız’ın şoförü Bayram Yıldırım arasında gerilim yaşandı. Mustafa Akın, Yıldırım’a kendisini Florya’da İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in ofisinde ne zaman gördüğünü sordu. Yıldırım önce “Hep görüyorum” yanıtını verdi. Akın’ın “Ne zaman gördün? Sayın Başkan’ın haricinde beni burada gören yoktur. Sen ne zaman gördün?” diye ısrar etmesi üzerine Yıldırım, Akın’ı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geldiği sırada gördüğünü söyledi. Akın, “Tek kelime söyleyeceğim: Cenab-ı Allah bu arkadaşı en sevdiği insanla sınasın. Bu kadar söylüyorum.”

Silivri’de tutukluluk incelemeleri başladı

İBB davasında tutuklu sanıkların durumlarının değerlendirildiği inceleme başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koruması Mustafa Akın ve firari Murat Gülibrahimoğlu’nun çalışanı Yener Torunler, mahkemeden tahliyesini talep etti.

Tahliyesini talep eden Yener Torunler, “14 aydır haksız şekilde tutukluyum. Bunun hem maddi hem manevi telafisi mümkün değil. Kızım düğün yapacaktı ben tutukluyum diye evlenemedi. 80 yaşındaki annem, babam ameliyat oldu. Yanlarında olamadım” dedi. Mustafa Akın da, “Balya balya dolarlar çıktığını söyledikleri” evin 49 metrekare olduğunu belirterek, “Villaymış benim evim efendim! 49 metrekare!” ifadelerini kullandı ve tahliyesini istedi.