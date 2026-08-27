Cep telefonu tarihinin en çok satan modellerinden biri olan Nokia 1100, yıllar sonra benzer bir kullanım anlayışını yeni bir modelle yeniden gündeme taşıyor. HMD'nin 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenen Nokia 300 Charge, akıllı telefonların aksine temel iletişim özelliklerine odaklanan bir telefon olarak öne çıkıyor. "Deprem çantasına mutlaka koyun" denilerek şimdiden büyük yankı uyandıran bu yeni model, akıllı telefonların şarj problemine ve iletişim kesintilerine adeta meydan okuyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri 3.700 mAh kapasiteli çıkarılabilir bataryası. Üretici verilerine göre telefon, tek şarjla 40 günden fazla bekleme süresi sunabiliyor. Ayrıca cihazda ters şarj özelliği bulunuyor. Yan taraftaki fiziksel düğme üzerinden etkinleştirilebilen bu özellik, telefonun başka cihazlara 10 watt'a kadar güç aktarabilmesini sağlıyor.

Akıllı telefon özellikleri bulunmuyor

Nokia 300 Charge, akıllı telefonların sunduğu uygulama ve internet özelliklerini içermiyor. Telefonda 2,4 inçlik bir ekran, Unisoc SC6531E işlemci ve 4 MB RAM bulunuyor. Dahili depolama alanı da 4 MB ile sınırlı tutulurken, microSD kart desteğiyle kapasite 32 GB'a kadar artırılabiliyor.

Bağlantı tarafında ise yalnızca 2G desteği sunuluyor. İnternet erişimi, sosyal medya uygulamaları veya günümüz akıllı telefonlarında bulunan gelişmiş kamera özellikleri cihazda yer almıyor.

Telefonda ayrıca LED el feneri, FM radyo ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi klasik özellikler bulunuyor. Şarj ve veri bağlantısı için USB-C portu kullanılıyor.

Snake oyunu henüz netleşmedi

Nokia 1100 ile özdeşleşen Snake oyununun yeni modelde bulunup bulunmayacağı ise henüz kesinleşmiş değil. HMD tarafından yapılan ilk açıklamalarda, oyunun Nokia 300 Charge'ın mevcut ya da ileride çıkacak sürümlerinde yer alıp almayacağı doğrulanmadı.

Nokia 300 Charge, bu özellikleriyle akıllı telefonlara alternatif olmaktan çok, yalnızca temel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kullanıcılara yönelik bir model olarak konumlanıyor. Cihazın satış tarihi, fiyatı ve pazarlara göre bulunabilirliğiyle ilgili ayrıntıların ise ayrıca açıklanması bekleniyor.