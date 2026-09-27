AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın parti organındaki görevinden ayrılmasına yol açan "fon" iddialarında yeni bir gelişme yaşandı. Kaya'nın yüksek kâr elde ettiği hisse işlemlerine imza attığı Özata Denizcilik şirketinin yönetim kadrosunda kriz öncesinde sürpriz bir görev değişimi gerçekleşti.



FON KRİZİNDEN GÜNLER ÖNCESİNDE İSTİFA ETTİ

Fatma Betül Sayan Kaya’nın "görevden affını" talep ettiğini açıklamasının ardından, ticari ilişkide bulunduğu Özata Denizcilik cephesinde hareketli saatler yaşandığı öğrenildi. Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan İskender Balcı’nın yakın zamanda görevinden aniden ayrıldığı tespit edildi.



Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı



İPLER BAKAN YARDIMCISINA UZANDI

Söz konusu istifayı gündeme taşıyan gazeteci Barış Pehlivan, Balcı’nın kimliğine dair kritik bilgiler paylaştı. Görevini bırakan İskender Balcı’nın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olduğunu söyleyen Pehlivan, X üzerinden yaptığı açıklamada Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:

"Bir skandalı da ben ifşa edeyim.

AKP kurmayının vurgunla suçlandığı ve patronları tutuklananÖzata Denizcilik’in yönetiminde çok kısa süre önce bir değişim yaşandı. Tesadüfe bakın ki, şirketin yönetim kurulu üyesi İskender Balcı birdenbire istifa etti.

Sanki, filikaya binip gemiyi terk etme gibi… Tıpkı hisselerini satıp milyar kazanan Fatma Betül Sayan Kaya gibi…

Peki, kim bu İskender Balcı? Yazayım: Osman Çelik’in damadı. Osman Çelik mi kim? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı!

Gördünüz mü?

Memleketin hazinesini emanet ettiğimiz insanların pek “akıllı” damatları nerelerden çıkıyor?

Sahi, Mehmet Şimşek yardımcısına “bu ne iş” diye soracak mı?"

İşte KAP'ta yer alan o istifa:





