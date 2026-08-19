Yaklaşık 1 milyar liraya inşaa edilen Silivri’deki yeni duruşma salonunda, tutuklu sanıklara ilişkin tek kişilik tuvalet inşa edildiği iddiaları gündeme geldi. Yaklaşık 11 bin 549 metrekarelik toplam inşaat alanına sahip yapı; 555 sanık, 1.268 avukat ve 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişiyi aynı anda bulundurabilecek kapasitede.

Buna karşın milyarlık eni duruşma salonunda tutuklular için tek kişilik tuvaletin olduğu iddialarıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı herhangi bir açıklama yapmadı.

DİĞER SALON DAHA İYİ

Duruşma başında konuşan İmamoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, bir kez daha söz alarak mahkemenin şartlarıyla ilgili talepte bulundu. Tutuklu sanıkların duruşma aralarında bekletildiği kısmın şartlarının iyi durumda olmadığını belirten Demir, “50 kişi aynı yerde tutuluyor, tek bir tuvalet var. Diğer salonun koşulları buradan daha iyi. Salon konusunda bu hususu da değerlendirmenizi istiyoruz” dedi.

SAVUNMA NE ZAMAN?

Demir’in mahkeme heyetine, İmamoğlu’nun ne zaman savunma yapacağını sorması üzerine mahkeme başkanı “Önceden sizi bilgilendireceğiz” dedi. Savunma sırasının bu aşamada belirlendiğini belirten mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu için “uygun yerde, makul bir süre içinde savunmayı alacaklarını” bildirdi. Mahkeme başkanı daha sonra “Savunma hakkını engellemek gibi bir durumumuz yok” dedi.

Savunmadan feragat etmedim

İBB Davası’nda savunmasına devam eden Ekrem İmamoğlu, mahkeme başkanının önceki duruşmada kendisinin “susma hakkı kullandığı” yönündeki ifadelerine tepki gösterdi. İmamoğlu, susma hakkını kullanmadığını belirterek, bu değerlendirmenin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kabul etmiyorum

İmamoğlu, “Benim savunma hakkım elimden alınmıştır” diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Mahkeme başkanının dün benim için ‘Susma hakkından feragat etmiş kabul ediyorum’ diye bir cümlesi oldu. Bunu reddediyorum çünkü ben susma hakkımı kullanmadım. ‘Susma hakkını kullandı’ kavramı tamamen uydurma. Ben de ona karşılık feragat etmediğimi belirttim. Savunma hakkımı kullanmadım. Feragat diye bir kelimeyi de kabul etmiyorum.”

NAKLEN YAYINLANSIN DİYEN ORTADAN KAYBOLDU

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, “Uygun gördüğüm zamanda, makul bir sürede savunmayı alacağız’ ifadesi, yargı adına utanç verici, kibirli bir tutumun sonucudur. ‘Naklen yayınlansın’ önerisine tamam diyenler, çökmüş iddianame sonrası ortadan kayboldular” ifadelerini kullandı. İmamoğlu şunları söyledi: “İddianamenin sahibi saray zihniyetinin yargı kolları ve aparatları ile kurguladığı oyun milletimizin vicdanında da çökmüştür, yerle bir olmuştur.”

Davada Beyaz kardeşler gerilimi

414 Sanıklı İBB davasının ikinci celsesinin ikinci gününde sürpriz bir gelişme yaşandı. Savcılık, hem müşteki hem sanık olan iş insanı Muzaffer Beyaz’ın çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyetini, tutuklamayı reddetti.

MURAT ÇALIK SORDU

İkinci günde; itirafçı iş insanı Seyfi Beyaz ve kardeşi Muzaffer Beyaz savunma yaptı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyaz’a altı farklı ifade verdiğini ve beyanları arasında çelişkiler bulunduğunu belirtti.

HASAN İMAMOĞLU’NA DAİRE

İlk beş ifadesinde, Hasan İmamoğlu’na iskân karşılığında 3 daire verildiğine dair herhangi bir anlatım yer almadı. Bu iddia altıncı ifadesinde ortaya çıktı.Beyaz, altıncı ifadesinde “Murat Çalık istedi” derken, kardeşi Seyfi Beyaz aynı konuyu “bina ruhsatı için” şeklinde anlattı.

NE FARK EDER Kİ?

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da bu çelişkiye dikkat çekerek, “Hangisini kabul edelim?” diye sordu. Muzaffer Beyaz ise “Ne fark eder ki?” yanıtını verdi. Avukat Baran Kaya ayrıca, Muzaffer Beyaz’ın ifadesiyle Alaattin Kameroğlu’nun ifadesinde 15 paragrafın bire bir aynı olduğunu söyledi.

‘BİR İSİM SÖYLE’ DEDİLER

Avukat Emre Telci’nin “Hasan İmamoğlu daireleri almaya yalnız mı geldi, Tuncay Yılmaz’ı tanıyor musunuz?” sorusuna ise Beyaz, “Savcılık ‘bir isim söyle’ dedi, ben de Tuncay dedim” dedi.

Mahkeme başkanının, “Murat Çalık sizden Hasan İmamoğlu’na daire verilmesini istedi mi?” sorusuna da “Hayır, abimden duydum” yanıtını verdi.

Duruşmadan notlar

Medyaya dürbün

414 sanıklı İBB Davası’nın görüldüğü yeni duruşma salonunda gazeteciler duruşmayı yaklaşık 70 metre geriden takip ediyor. 81 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki salonda basın mensupları için ayrılan bölümün kürsüye uzaklığı nedeniyle sanıkların ve avukatların yüz ifadelerini takip etmekte güçlük yaşanıyor. Bazı gazeteciler duruşmayı dürbün kullanarak izliyor.

‘Anne’ yine geldi

Beylikdüzü Belediye Başkanı ve tutuklu sanık Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, İBB Davası’nın ikinci celsesinin ikinci gününde de duruşmaya katıldı. Çalık, oğlunun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı duruşmayı salondan takip etti. İlk celse neredeyse hiç fire vermeden davaya gelen anne Çalık, ikinci celsede de her gün duruşmaya geldi.

Basın kartlarının QR kodunu okuttular

Gazetecilerin bulunduğu bölümde priz bulunmaması da basın mensuplarının çalışma koşullarını zorlaştırıyor. Öte yandan duruşmayı takip eden gazeteciler, salona girişte basın kartlarının QR kodlarını okutarak salona alındı. Kurum kartı ve uluslararası basın kartı olan gazeteciler, salonda basına ayrılan yerde oturamadı.

Ercan Saatçi: Hayatımda hiç ihale görmedim

İBB davasında müzisyen Ercan Saatçi savunmasını yaptı. Hakkındaki nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlamalarını reddeden Saatçi, beraatini istedi. Aile şirketinde imza yetkisinin bulunmadığını belirten Saatçi, “Hayatımda ihale görmedim. Şirket yönetimiyle bir bağım yok” dedi. Örgüt üyeliği suçlamasına tepki gösteren Saatçi, “Salonda bir tek Ekrem Bey’i tanıyorum, onu da tüm Türkiye tanıyor” dedi.

Gazeteci Merdan Yanardağ: Sanal casusluk davası çöktü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) yöneticilerinin Silivri’deki ziyareti sırasında bir açıklama yapan gazeteci Merdan Yanardağ, “Bize yönelik sanal casusluk davası çöktü. Hangi devlet için casusluk yapılmış? Bu sorunun yanıtı iddianamede yok. TELE 1’de yaptığım yayınlarda eleştirmeme rağmen Ekrem İmamoğlu’na seçim kazandırmakla suçlanıyorum” dedi.