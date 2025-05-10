İktidarın ‘CHP’li belediyeleri sirkeleyin’ talimatıyla belediyelerden alacakları için icra işlemi başlatan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gündemden düşmüyor. Daha önce milyarlık zararı ile gündem olan SGK şimdi de yurt dışı gezileri ile dikkat çekiyor. Milyarlarca zararda olan SGK’nın yönetimi 29 Kasım’da Hollanda’yı, 7 Nisan’da İsveç’i ziyaret etmişti. SGK’nın son adresi ise Avusturya’nın başkenti Viyana oldu. 5-10 Mayıs arasındaki Viyana gezisinin maliyeti 1 milyon 415 bin lira olurken son 7 ay içindeki gezilerin toplam maliyeti ise 4 milyon 262 bin 380 TL’yi buldu. SGK yöneticileri, ‘Kayıtlı Kadın istihdamının Desteklenmesi’ projesi kapsamında yurt dışı gezilerine 29 Ekim 2024’te başladı.

BAKICI TEŞVİĞİ İNCELENDİ

29 Ekim- 3 Kasım arasında yapılan Hollanda’da Amsterdam, Lahey ve Utrecht gezisi için devletin kasasından 1 milyon 199 bin 980 TL çıktı. Kurum yetkilileri aynı proje kapsamında 7-11 Nisan’da da İsveç’e gitti. Gezide, İsveç’teki kadın istihdamı ile kadın girişimciliği incelendi. Gezinin maliyeti 1 milyon 647 bin TL oldu. SGK’nın son adresi Avusturya Viyana oldu. 5-10 Mayıs arasındaki yapılan gezinin amacının ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi’ olarak açıklandı. 4 gün süren gezinin maliyeti 1 milyon 415 bin 400 TL oldu.