Dünyanın farklı bölgelerinde bulunan bu gemilerin kimi ekonomik nedenlerle hizmet dışı kaldı, kimi kazalar sonucu karaya oturdu, kimi ise sökülmek üzere kıyıya çekildi. Aralarında lüks yolcu gemilerinden dev yük gemilerine kadar pek çok farklı örnek bulunuyor. İşte bir zamanlar denizlerde boy gösteren, şimdi ise terk edilmiş görüntüleriyle dikkat çeken o gemiler...
Ms World Discoverer – Solomon Adaları
Yolcu gemisi, kayalığa çarptıktan sonra batmasını önlemek amacıyla kıyıya oturtuldu. Kurtarılamayan gemi, yıllar içinde paslanarak bölgenin en dikkat çekici batıklarından birine dönüştü.
Mediterranean Sky – Yunanistan
Uzun yıllar yolcu taşıyan gemi, mali sorunların ardından hizmet dışı kaldı. Elefsina Körfezi'nde terk edilen dev yapı, su alarak yan yattı ve kıyıda çürümeye başladı.
American Star – Kanarya Adaları
Lüks otele dönüştürülmesi planlanan eski yolcu gemisi, çekilerek taşındığı sırada sürüklenip karaya oturdu. Dev dalgalar gemiyi ikiye böldü. Yıllar içinde tamamen parçalanan gemi artık eski görüntüsüyle kıyıda bulunmuyor.
SS Maheno – Avustralya
Bir dönem yolcu gemisi olarak kullanılan Maheno, sökülmek üzere taşınırken fırtınaya yakalandı. K'gari Adası'nın kumsalında kalan paslı gövdesi, zamanla tanınmış bir batığa dönüştü.
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MV Panagiotis – Yunanistan
Zakintos Adası'ndaki küçük koyda karaya oturan yük gemisi, yıllarca beyaz kumların ortasında kaldı. Paslanan gövdesiyle Navagio Plajı'nın simgesi haline geldi.
SS Eduard Bohlen – Namibya
Sis nedeniyle karaya oturan yük gemisi, kıyı çizgisinin zamanla değişmesi sonucunda denizden uzakta kaldı. Bugün çöl kumlarının ortasında görülen batık, sıra dışı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Dimitrios – Yunanistan
Eski yük gemisi, Gytheio yakınlarındaki Valtaki Plajı'nda terk edilmiş halde kaldı. Paslı gövdesi ve kumsala oturmuş görüntüsü, bölgenin en bilinen manzaralarından biri oldu.
Cabo Santa Maria – Yeşil Burun Adaları
Yük gemisi, Boa Vista Adası açıklarında karaya oturdu. Kurtarılamayan geminin metal gövdesi yıllarca dalgaların etkisiyle aşındı ve kıyıda büyük bir enkaza dönüştü.
MV Plassey – İrlanda
Fırtına sırasında kayalıklara oturan yük gemisinin mürettebatı kurtarıldı. Gemi ise Aran Adaları'nın kayalık kıyısında kaldı ve yıllar içinde paslandı.
Peter Iredale – ABD
Oregon kıyısında karaya oturan büyük yelkenli yük gemisi, kurtarma girişimlerinin ardından terk edildi. Bugün kumsalda görülebilen metal iskeleti, geminin geriye kalan parçalarını oluşturuyor.
Nouadhibou gemi mezarlığı – Moritanya
Çok sayıda eski balıkçı ve ticaret gemisi, söküm masraflarından kaçınmak isteyen sahipleri tarafından körfezde terk edildi. Bölge, paslı gemi enkazlarıyla tanındı; sonrasında bazı batıkların kaldırılması için çalışmalar yürütüldü.
SS United States – ABD
Atlantik geçişlerindeki hız rekoruyla tanınan dev yolcu gemisi, onlarca yıl limanda bekledi. Restorasyon planları sonuçsuz kalınca Alabama'ya götürüldü. Geminin Florida açıklarında yapay resife dönüştürülmesi planlanıyor.
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