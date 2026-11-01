Dünyanın farklı bölgelerinde bulunan bu gemilerin kimi ekonomik nedenlerle hizmet dışı kaldı, kimi kazalar sonucu karaya oturdu, kimi ise sökülmek üzere kıyıya çekildi. Aralarında lüks yolcu gemilerinden dev yük gemilerine kadar pek çok farklı örnek bulunuyor. İşte bir zamanlar denizlerde boy gösteren, şimdi ise terk edilmiş görüntüleriyle dikkat çeken o gemiler...