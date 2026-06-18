ABD’nin New Mexico eyaletindeki Grant County’nin gözden uzak ve kırsal bir bölgesinde, yaşlılar ile sürekli bakım ihtiyacı olan vatandaşlar için kurulması planlanan mega yaşam üssü "Bridge Village" projesinde tarihi bir adım atıldı. Haziran 2026 itibarıyla projenin resmi yönlendirme, gönüllü oryantasyonu ve kayıt süreci resmen başladı.

Kırsal kalkınmada örnek

Geleneksel şehir hastanelerinden ve alışılagelmiş bakım merkezlerinden çok uzak, tamamen doğanın kalbinde inşa edilecek bu ücra yerleşim için milyonlarca dolarlık devasa bir bütçe ve lojistik kaynak aktarılıyor. Sadece geleneksel köprü ve yol projeleriyle sınırlı kalmayıp ücra yerleşim birimlerini ekonomik ve sosyal açıdan adeta uçuracak olan bu vizyon proje, kırsal kalkınmada yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Ulusal düzeydeki geniş kapsamlı yaşlı destek ağlarının yerel bir ayağı olarak tasarlanan Bridge Village, bölgedeki 60 yaş ve üzeri vatandaşların kendi toplulukları içinde, güvenle ve yüksek yaşam kalitesiyle yaşlanmalarını hedefliyor. Proje kapsamında hayata geçirilen web tabanlı gelişmiş altyapı sayesinde; üyelerin kayıt işlemleri, gönüllü ekiplerin görevlendirilmesi ve tıbbi/sosyal takip süreçleri tek bir merkezden yönetilecek.

Grant County Beat tarafından aktarılan son bilgilere göre, projenin hayata geçirilmesi için bölge halkının katılımıyla geniş çaplı oryantasyon toplantıları düzenleniyor. Yönetim kurulu yetkilileri, gönüllü ekiplerin organizasyonu tamamlanır tamamlanmaz programın tam kapasiteyle faaliyete geçeceğini duyurdu. Kırsal bölgedeki bu küçük kasabayı küresel ölçekte bir sağlık ve yaşam merkezine dönüştürecek projenin sonraki adımları, yerel idari ağlar üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.