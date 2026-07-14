Türkiye'nin tarım ve dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren önemli şirketlerinden Taban Gıda, konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Taban Gıda Dış Ticaret AŞ ile şirket ortağı Aras Demir hakkında 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine hükmetti.

İLK DURUŞMA EKİM AYINDA

Mahkeme, konkordato dosyasının ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 1 Ekim 2026 tarihinde görüleceğini kararlaştırdı. Ayrıca alacaklılara, ilanın yayımlanmasının ardından 7 gün içinde konkordato talebine itiraz etme hakkı tanındı.

HIZLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜMÜŞTÜ

Haber Hürriyet'te yer alan habere göre, Taban Gıda son yıllarda buğday ticaretindeki büyümesiyle dikkat çekmişti. Şirket, 2023 yılı sonu itibarıyla cirosunu 12,5 milyar liranın üzerine çıkarırken, Türkiye'nin tarım sektöründeki en büyük şirketleri arasında yer aldı. Pandemi döneminde artan lojistik maliyetlerine karşı kendi filosunu oluşturmaya yönelen şirket, milyonlarca dolarlık kuru yük gemisi yatırımları gerçekleştirmişti.

Şirket, 2021 yılında yaklaşık 9 milyon dolar bedelle ilk kuru yük gemisini satın alırken, daha sonra ikinci gemisini de filosuna ekledi. Üretim, depolama ve lojistik alanlarında 100 milyon dolarlık yatırım hedefi açıklayan Taban Gıda, uluslararası pazarlarda büyüme planlarını da kamuoyuyla paylaşmıştı.

GDO DAVASINDA DA ADI GEÇİYOR

Öte yandan Taban Gıda ile şirket ortağı Aras Demir'in adı, Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen sahte belgelerle GDO'lu ürün ithalatı iddialarına ilişkin davada da yer alıyor. Habere göre Aras Demir, mahkemedeki savunmasında fiilen GDO'lu ürün satışı yapmadıklarını, başka bir şirketin Taban Gıda'ya ait evrakları tek seferlik ücret karşılığında kullandığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Bir dönem dünya buğday ticaretinde yaklaşık yüzde 1 paya ulaştığını açıklayan Taban Gıda, Türkiye'nin buğday ithalatında da önemli bir konuma sahipti. Şirketin konkordato sürecine girmesi, tarım emtiası ve dış ticaret sektöründe dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.