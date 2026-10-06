Bohem tasarımlarıyla moda dünyasında kendine yer edinen Bryn Walker markasının kurucuları Bryan Walker ve eşi Michelle Min, 2 Ekim'de California'nın Oakland Hills bölgesindeki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

61 yaşındaki Bryan Walker ile 63 yaşındaki Michelle Min'in ölümüyle ilgili soruşturmayı Oakland polisi yürütüyor. Olay yerinde bir silah bulunurken, polis cinayet-intihar ihtimalini henüz dışlamadı ancak kimin ateş ettiğini de resmi olarak açıklamadı. Şu aşamada başka bir şüphelinin aranmadığı belirtildi.

1990'LARDA KURDUKLARI MARKA BÜYÜDÜ

Bryan Walker ve Michelle Min, 1990'ların başında Berkeley'de Bryn Walker markasını kurdu. Başlangıçta küçük bir mağazayla yola çıkan çift, zamanla üretime geçerek markayı büyüttü.

Los Angeles Times'ın aktardığı şirket bilgilerine göre Bryn Walker'ın altı kendi mağazası bulunuyor ve ürünleri ABD genelinde yaklaşık 1000 butik üzerinden satılıyor.

100 MİLYON DOLARDAN FAZLA KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Çiftin ölümünü daha da çarpıcı hale getiren ayrıntılar ise aileden geldi.

Michelle Min'in kardeşi Paul Min, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada Bryan Walker'ın son dönemde yaptığı riskli finansal hamleler nedeniyle 100 milyon dolardan fazla kaybettiğini öne sürdü. Min, bu kayıpların ardından Walker'ın ciddi bir psikolojik çöküş yaşadığını ve intihar düşüncelerinden söz ettiğini anlattı.

Paul Min, Walker'ın bir süre önce kendisi, Michelle ve Walker'ın birlikte “her şeyi bitirmeyi” konuştuğunu da iddia etti. Michelle ile kardeşinin bu sözlerden endişe duyduğu ancak Walker'ın kendilerine zarar verebileceğine inanmadıkları belirtildi.

MİCHELLE, EŞİNİ PSİKİYATRİ KURUMUNA YATIRMAYI PLANLIYORDU

Paul Min'in anlatımına göre Michelle Min ve kardeşi, Bryan Walker'ın profesyonel psikolojik yardım alması gerektiğini düşünüyordu.

Min, olayın yaşandığı gün Michelle'in eşini bir psikiyatri kurumuna yatırmayı planladığını öne sürdü. Evde bu kurumların isimlerinin bulunduğu bir not bulduğunu söyleyen Min, Walker'ın bu plandan haberdar olup olmadığını bilmediğini ve bunun olayın nedeni olup olmadığı konusunda kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.

GÜVENLİK KAMERASINDA İKİ SİLAH SESİ DUYULDU

CBS tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında ise saat 10.43 sıralarında bir silah sesi duyulduğu, ardından bir erkeğin ağlama ya da çığlık sesinin geldiği ve ikinci bir silah sesi duyulduğu aktarıldı. Görüntülerin kendisi ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Polisin olay yerinde silah bulduğu ancak şu aşamada kimin ateş ettiğini resmi olarak açıklamadığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

BRYAN WALKER'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Paul Min, kardeşinin eşi tarafından öldürüldüğüne ve Walker'ın ardından kendi hayatına son verdiğine inandığını söyledi. Ancak bu anlatım şu aşamada aile yakınının değerlendirmesi niteliğinde.

Oakland polisi ise cinayet-intihar ihtimalini araştırıyor ancak olayın kesin olarak bu şekilde gerçekleştiğini henüz açıklamadı.