Özellikle Dubai'de ortaya çıkan terk edilmiş süper otomobil görüntüleri, bu araçların neden geride bırakıldığı sorusunu gündeme taşıdı. Borçlar, mali sorunlar ve hukuki süreçler bazı vakalarda etkili olurken her otomobilin hikayesi farklı. İşte kaderine terk edilen ve görenleri şaşırtan o otomobiller...

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