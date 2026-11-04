Özellikle Dubai'de ortaya çıkan terk edilmiş süper otomobil görüntüleri, bu araçların neden geride bırakıldığı sorusunu gündeme taşıdı. Borçlar, mali sorunlar ve hukuki süreçler bazı vakalarda etkili olurken her otomobilin hikayesi farklı. İşte kaderine terk edilen ve görenleri şaşırtan o otomobiller...

1. Ferrari Enzo Dubai'de uzun süre toz içinde bekleyen Ferrari Enzo, en çok konuşulan örneklerden biri oldu. Yaklaşık 1 milyon dolar değer biçilen otomobilin bir hukuki soruşturma nedeniyle polis tarafından muhafaza edildiği açıklandı. 1 / 8 2. Lamborghini Gallardo İtalyan süper otomobilinin toza bulanmış örnekleri de Dubai'deki terk edilmiş araç galerilerinde yer aldı. 2 / 8 3. Porsche 911 Performansıyla tanınan Porsche 911'in kullanılmayan ve toz içinde bekleyen örnekleri, bölgedeki otomobil mezarlıklarının dikkat çeken araçlarından biri oldu. 3 / 8 4. Bentley Continental Flying Spur Lüks sedan otomobilin terk edilmiş örnekleri de Dubai'deki araçların durumunu inceleyen haberlerde görüntülendi. 4 / 8 Günün Trend Haberleri 5. Maserati GranTurismo İtalyan spor otomobili, Dubai ve çevresindeki kullanılmayan lüks araçları gösteren fotoğraf derlemelerinde yer alan modeller arasında bulunuyor. 5 / 8 6. Jaguar XJ220 Nadir bulunan İngiliz süper otomobili de terk edilmiş lüks araçları konu alan fotoğraf listelerinde görüldü. 6 / 8 7. Mercedes-Benz SL65 AMG Güçlü motoruyla bilinen bu modelin de bakımsız ve terk edilmiş halde görüntülenen örnekleri bulunuyor. 7 / 8 8. Ferrari 360 Ferrari'nin bu spor modeli de Dubai'deki terk edilmiş otomobilleri gösteren fotoğraf derlemelerinde yer aldı. 8 / 8

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