TechCrunch’ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Meta, bu firmanın yetenekli araştırmacısı Trapit Bansal’ı transfer etti. Bu transferin ardından şirketin, aynı firmadan üç araştırmacıyı daha işe aldığı öğrenildi.

Son olarak The Information, Meta’nın dört araştırmacıyı daha kadrosuna kattığını bildirdi. Bu yeni ekipte Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi ve Hongyu Ren yer alıyor.

Meta’nın bu yetenek avcılığı, Llama 4 adlı yeni yapay zeka modellerinin nisan ayında piyasaya sürülmesinin ardından hız kazandı. Söz konusu modellerin, CEO Mark Zuckerberg’in umduğu kadar iyi performans göstermediği iddia ediliyor.

'100 MİLYON DOLARLIK TRANSFER BONUSU'

Bu transferlerin, OpenAI tarafında rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Kısa süre önce firmanın CEO’su Sam Altman, çalışanlarına bu şirket tarafından “100 milyon dolarlık transfer bonusu” teklif edildiğini öne sürerek, “Şimdiye kadar en iyi çalışanlarımızdan hiçbiri ayrılmadı” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, diğer tarafın CTO’su Andrew Bosworth ise üst düzey yöneticilere bu tür paraların teklif edildiğini kabul etmekle birlikte, “teklifin gerçek şartlarının” bir kerelik imza bonusundan daha karmaşık olduğunu savundu.