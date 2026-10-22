Özellikle kurak bölgelerde oluşturulan depolama alanları, gökyüzünün eski devlerine ev sahipliği yapıyor. Bazı uçaklar yıllarca koruma altında tutulurken bazıları tamamen sökülüyor. İşte dünyanın farklı yerlerinde bulunan, sıra sıra dizilmiş uçaklarıyla dikkat çeken alanlar...
ABD – DAVIS-MONTHAN UÇAK MEZARLIĞI
Arizona eyaletindeki Davis-Monthan Hava Üssü, dünyanın en büyük askerî uçak depolama alanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Binlerce uçak ve hava aracı, kurak çöl ikliminin sağladığı avantajla burada muhafaza ediliyor.
ABD – MOJAVE HAVA VE UZAY LİMANI
Kaliforniya'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı, kullanım dışı kalan büyük yolcu uçaklarının depolandığı merkezlerden biri. Bazı uçaklar yeniden hizmete dönmek üzere bekletilirken diğerleri yedek parça amacıyla sökülüyor.
ABD – PİNAL AİRPARK
Arizona'daki Pinal Airpark, özellikle ticari yolcu uçaklarının uzun süreli depolanmasıyla tanınıyor. Çölün ortasında yan yana sıralanan dev uçaklar, havadan bakıldığında dikkat çekici görüntüler oluşturuyor.
ABD – VİCTORVİLLE UÇAK DEPOLAMA ALANI
Güney Kaliforniya Lojistik Havalimanı olarak da bilinen Victorville, dünyanın büyük uçak depolama merkezlerinden biri. Havayolu şirketlerinin hizmetten çektiği geniş gövdeli uçaklar burada bekletilebiliyor.
Günün Trend Haberleri
ABD – ROSWELL HAVA MERKEZİ
New Mexico eyaletindeki Roswell Hava Merkezi, ticari uçakların depolanması, bakımı ve sökülmesi için kullanılıyor. Özellikle büyük yolcu uçaklarının yan yana dizildiği alan, uçak mezarlıkları arasında öne çıkıyor.
İSPANYA – TERUEL HAVALİMANI
İspanya'nın Teruel kentindeki havalimanı, Avrupa'nın önemli uçak depolama ve bakım merkezlerinden biri. Bölgenin kuru iklimi, uzun süre kullanılmayacak uçakların korunmasını kolaylaştırıyor.
AVUSTRALYA – ALİCE SPRİNGS UÇAK DEPOLAMA ALANI
Avustralya'nın iç kesimlerinde bulunan Alice Springs, Asya-Pasifik bölgesindeki havayolu şirketlerinin uçaklarını depoladığı merkezlerden biri. Özellikle pandemi döneminde çok sayıda yolcu uçağı buraya gönderildi.
FRANSA – TARBES-LOURDES HAVALİMANI
Fransa'daki Tarbes-Lourdes-Pyrénées Havalimanı çevresinde uçak depolama, bakım ve geri dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor. Hizmetten çekilen uçakların bir bölümü yeniden uçuşa hazırlanırken bazıları parçalarına ayrılıyor.
İNGİLTERE – COTSWOLD HAVALİMANI
İngiltere'deki Cotswold Havalimanı, kullanım ömrünü tamamlayan yolcu uçaklarının sökülmesi ve parçalarının değerlendirilmesiyle tanınıyor. Bazı uçakların gövdeleri farklı amaçlarla yeniden kullanılıyor.
ABD – KINGMAN HAVALİMANI
Arizona'daki Kingman Havalimanı, geçmişte çok sayıda askerî ve ticari uçağın depolandığı alanlardan biri olarak biliniyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında binlerce askerî uçak burada sökülerek hurdaya ayrıldı.
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