Özellikle kurak bölgelerde oluşturulan depolama alanları, gökyüzünün eski devlerine ev sahipliği yapıyor. Bazı uçaklar yıllarca koruma altında tutulurken bazıları tamamen sökülüyor. İşte dünyanın farklı yerlerinde bulunan, sıra sıra dizilmiş uçaklarıyla dikkat çeken alanlar...

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