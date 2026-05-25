Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer’in sevgilisi Ömür Gedik’in hayvan sevgisine yaptığı esprili sitem sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Göçer’in “Boğaz’a nazır villayı hayvan barınağına çevirdik” sözlerinin ardından Ömür Gedik’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Ferhat Göçer, katıldığı programda evlerinde çok sayıda hayvan yaşadığını anlatarak yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Ömür Gedik’in hayvan sevgisine gönderme yaparak, “Evde 30 kedi var. Sokakta bir keçi bulmuş. Tutturdu keçiyi de eve alacağım diye. Bilmem kaç milyon dolarlık Boğaz’a nazır villayı hayvan barınağına dönüştürmüş vaziyetteyiz” ifadelerini kullanmıştı.
Göçer’in açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, ünlü şarkıcı daha sonra yaptığı paylaşımda “Amanın dostlar keçi de geliyor valla…” diyerek takipçilerini güldürdü.
Tüm bu açıklamaların ardından Ömür Gedik de dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gedik, “Kuzu” adını verdiği yavru keçiyle çekilen videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları yavru keçiye yoğun ilgi gösterdi. Ömür Gedik’in hayvan sevgisi bir kez daha gündem olurken, çiftin eğlenceli paylaşımları takipçilerini güldürdü.
