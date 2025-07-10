📍 14 Kilometre Açıkta Hayatta Kaldı

Çarşamba akşamı ailesinin sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısıyla başlayan arama kurtarma çalışmaları, korkuyla umut arasında geçen saatlerin ardından sonuç verdi. Sahil güvenlik, helikopter birimi PolAir, deniz kuvvetleri ve gönüllü kurtarma ekiplerinin katıldığı yoğun aramalar sonucunda genç sörfçü, Wooli açıklarındaki North Solitary Island Doğa Koruma Alanı’nda sağ olarak bulundu. Adanın, sahile yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

🏥 Gözlem Altında Tutuluyor

Polis yetkilileri, Darcy Deefholts’un geçirdiği zorlu gecenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığını ve gözlem altında tutulduğunu açıkladı. Genç sörfçünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

🎙️ Baba Deefholts: "Gerçeküstü Bir An Yaşadım"

Oğlunun mucizevi şekilde bulunmasının ardından Daily Telegraph ve ABC'ye konuşan baba Terry Deefholts, hâlâ yaşadıklarını anlamaya çalıştığını ifade etti. “Henüz onunla konuşamadım ama mutluluktan ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu yaşanan kesinlikle milyonda bir görülecek türden bir mucize,” dedi. Duygularını şu sözlerle paylaştı: “Umudumu yitirmemeye çalıştım ama artık en kötüye hazırlanıyordum. Böyle bir durumdan kim sağ kurtulabilir ki?”