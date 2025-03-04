Anthropic'in milyoner CEO'su Dario Amodei'ye göre süper zeka sistemleri, bir yıl içinde Nobel Ödüllü bilim insanlarından bile daha akıllı olacak ve insanlığın bildiği yaşam düzenini altüst edecek.

Hükümetleri acilen harekete geçmeye çağıran Amodei, yapay zekanın "her konuda bizden üstün" hale gelmesiyle birlikte günlük yaşamın nasıl işleyeceğinin belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Teknolojinin milyonlarca insanın işini elinden alacağını öne süren Amodei, işsiz kalanların temel bir gelirle desteklenmesi gerekeceğini savundu.

"TEHLİKE HER KÖŞE BAŞINDA"

Amodei, "Muhtemelen işleri yürütmenin yeni bir yolunu bulmamız gerekecek ve bunu en hızlı şekilde yapmalıyız" dedi. Ancak yalnızca maddi destek sağlamanın yeterli olmayacağını belirten CEO, "Bir iş sadece para kazanmak değil, aynı zamanda toplumun düzenini sağlayan bir unsurdur" ifadelerini kullandı.

Anthropic, yapay zeka güvenliği konusunda en hassas firmalardan biri olarak bilinirken Amodei, tehlikenin her köşe başında olduğunu dile getirdi. Hükümetlerin, yapay zekanın tetiklediği sanayi devrimine karşı çok yavaş tepki verdiğini belirten CEO, yine de süper zekanın insanlık için büyük bir dönüm noktası olabileceğine inanıyor.

"İNSAN ÖMRÜ 200 YILA ÇIKABİLİR"

Amodei'ye göre süper zekaya sahip yapay zeka sistemleri on yıllardır süren bilimsel araştırmaları çözebilir, insan ömrünü 200 yıla çıkarabilir ve birçok hastalığa çare bulabilir.

Yapay zekanın biyolojik sorunları çözme potansiyeline dikkat çeken Amodei, "Bu biyolojik problemlerin hiçbiri, insan zekasının kavrayamayacağı şeyler değil. Tek sorun, çok fazla verinin olması" dedi.

"Makineler, bu karmaşıklığı insanlar kadar iyi hatta daha iyi analiz edebilir. Yapay zeka, bir grup hücreden daha zeki olabilir ve insan aklının sınırlarını aşabilir" diyerek süper zekanın getireceği dönüşümün altını çizd.