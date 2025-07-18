İrlanda yerel basınının aktardığına göre çiftçi Joe Grogan ile bakıcısı Lisa Flaherty, 14 Nisan 2023'te nüfus dairesinde gizli bir törenle evlendi. Çiftin bu düğünü, yakın aile üyeleri tarafından bilinmiyordu ve törene hiçbir akraba katılmamıştı. Ancak milyoner çiftçi Grogan, evlilikten yalnızca 24 saat sonra hayatını kaybetti.

260 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ SERVET EŞİNE KALDI

Yaşanan bu beklenmedik vefat, aile içinde miras tartışmalarını da beraberinde getirdi. Grogan'ın ölümüyle yaklaşık 5.5 milyon euroluk (yaklaşık 260 milyon TL) değere sahip 220 dönümlük çiftlik, dul kalan eş Lisa Flaherty'ye miras olarak kaldı.

ŞÜPHELER MAHKEMEYE TAŞINDI

Olay üzerine Grogan ailesinin avukatları, ölümle ilgili "çok sayıda cevaplanmamış soru" olduğu iddiasıyla konunun İrlanda polisi tarafından ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini belirtti.

Offaly Adli Tıp Mahkemesi'nde görülen davada Grogan'ın naaşının mumyalanması nedeniyle vefat sebebinin belirlenemediği aktarıldı. Bu durum, patoloğun vefat nedenini net biçimde ortaya koyabilecek testleri yapmasını engelledi.

EŞİNİN AÇIKLAMASI TATMİN ETMEDİ

Ocak 2023'te çiftçi Joe Grogan'a 4. evre Non-Hodgkin teşhisi konmuş ve tedaviye olumlu yanıt verdiği ifade edilmişti. Eşi Lisa Flaherty, mahkemedeki ifadesinde Grogan'ın kanser nedeniyle hayatını kaybedeceğine inandığını söyledi.

Ancak Grogan ailesinin avukatı Damien Tansey, ölümün yeterince incelenmediğini savunarak davanın yetkili makamlara sevk edilmesini talep etti. Ailenin bir diğer avukatı Peter Jones da soruşturmada hala yanıtlanmamış sorular olduğunu vurguladı.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Flaherty'nin avukatı Stephen Byrne ise üç günlük soruşturma boyunca müvekkilinin haksız şekilde eleştirildiğini savundu. Byrne, Grogan'ın doktor yardımı almama kararını kendi iradesiyle verdiğini belirterek "Kendi vücudunu tanıyordu ve bu hastalığı yenemeyeceğini biliyordu" dedi.

Mahkeme sonunda adli tabip Raymond Mahon, eldeki kanıtlar ışığında Grogan'ın ölüm sebebinin büyük olasılıkla bir enfeksiyon olduğunu belirtti ve ailenin ayrıntılı adli soruşturma talebini reddetti.