Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan 1 milyon TL'lik soru, stüdyoda ve ekran başında merak konusu oldu. Dünyaca tanınan bir ismin doğum hikâyesine ilişkin soruda, bebeğin öldüğü düşünülerek bir kenara bırakıldığı, doktor olan amcasının müdahalesiyle yeniden nefes aldığı anlatıldı.

Dört seçeneğin bulunduğu soruda kararsız kalan yarışmacı, risk almak yerine yarışmadan çekilmeyi tercih etti. 500 bin TL'lik ödülle yarışmaya veda eden yarışmacının yanıtlamadığı sorunun doğru cevabı ise İspanyol ressam Pablo Picasso oldu.

1 MİLYON TL'LİK SORUDA HANGİ İSİMLER YER ALDI?

Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru şöyleydi:

"Doğumunda ebenin ölü doğduğunu sanarak bir masanın üzerine bıraktığı, hekim olan amcasının ağzına hava üfleyerek tekrar nefes almasını sağladığı kişi kimdir?"

Soruda yarışmacının karşısına çıkan dört seçenek şöyle sıralandı:

- A) Elon Musk

- B) Pablo Picasso

- C) Adolf Hitler

- D) Paris Hilton

DOĞRU YANIT PABLO PICASSO ÇIKTI

Sorunun doğru cevabı, 20. yüzyılın en tanınmış ressamlarından Pablo Picasso olarak açıklandı.

25 Ekim 1881'de İspanya'nın Málaga kentinde dünyaya gelen Picasso'nun doğum sırasında ağlamadığı ve nefes almadığı için ölü sanıldığı anlatılıyor. Biyografilerde aktarılan hikâyeye göre odada bulunan doktor amcası Salvador Ruiz, bebeğin yüzüne ve burnuna puro dumanı üfledi. Bunun ardından tepki gösteren Picasso ağlamaya başladı.

KÜBİZM AKIMININ ÖNCÜLERİ ARASINDA YER ALDI

Sanat dünyasında derin iz bırakan Pablo Picasso, Georges Braque ile birlikte Kübizm akımının gelişmesine öncülük etti. Farklı dönemlerde ürettiği eserlerle modern sanatın en etkili isimlerinden biri haline gelen ressamın Guernica ve Avignonlu Kızlar tabloları dünya çapında tanınıyor.

Picasso, 8 Nisan 1973'te Fransa'da 91 yaşında hayatını kaybetti.