İtalya’da uzun yıllardır düzensiz göçmen olarak yaşayan 36 yaşındaki Nijerya vatandaşı Imagbe Ehizomwengie, satın aldığı 5 Euro’luk kazı kazan biletinden 500 bin Euro ikramiye kazandı. Ancak yasal statüsü olmadığı için banka hesabı açamayan ve ilk etapta ikramiyesini tahsil edemeyen Ehizomwengie, resmi oturma iznini alarak yasal statü kazandı.

MARKET ÖNÜNDE TOPLADIĞI PARALARLA SATIN ALDI

2016 yılında İtalya’ya ulaşan Ehizomwengie, bu süreç öncesinde iki yıl boyunca Libya’da alıkonuldu. İtalya’ya geldikten sonra yaptığı özel koruma başvurusu reddedilen Nijeryalı göçmen, resmi çalışma ve oturma izni olmadan yaşamak zorunda kaldı. Geçimini sokaklarda ürün satarak sağlayan Ehizomwengie, büyük ikramiyeyi kazandığı bileti mendil satarak ve bir süpermarket önünde topladığı paralarla satın aldı.

BANKA HESABI AÇAMADIĞI İÇİN RESMİ OTURUM İZNİ ALMAK ZORUNDA KALDI

Yasal engeller nedeniyle doğrudan kendi adına banka hesabı açamayan Ehizomwengie, kazandığı paranın bir kısmını güvendiği kişiler aracılığıyla tahsil etti. Bu parayla Falconara kentinde Afrika ürünleri satan “Mama Africa” isimli bir işletmeyi devraldı.

İşletme sahibi olması, Ehizomwengie’nin oturma izni başvurusunda yasal bir avantaj sağladı ve yapılan değerlendirmelerin ardından kendisine resmi oturma izni verildi.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Ehizomwengie, resmi yasal statüye kavuşmanın kendisi için kazandığı ikramiyeden daha önemli olduğunu, artık yasal olarak çalışabileceğini ve topluma katkı sunmak istediğini belirtti.