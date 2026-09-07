İngiltere'de 2019 yılında düzenlenen "Lotto" çekilişinde 134 milyon euroluk büyük ikramiyeyi kazanan Frances Connolly ve eşi Paddy Connolly, ikramiyenin yaklaşık yarısını hayır kurumlarına bağışladıklarını açıkladı. HotNews'un haberine göre çift, aldıkları bu karardan pişmanlık duymadıklarını belirtti.

SOSYAL YARDIM PROJELERİNE AKTARILDI

Eski bir öğretmen ve sosyal hizmet uzmanı olan Frances Connolly ile eşi, ikramiyeyi kazandıktan sonra İngiltere'nin kuzeydoğusundaki toplumsal projeleri desteklemek amacıyla PFC Trust adlı hayır vakfını kurdu.

Çiftin hesaplamalarına göre, ikramiyenin kazanıldığı günden bu yana toplam tutarın yaklaşık yarısı sosyal yardım projelerine aktarıldı.

MÜTEVAZI YAŞAM SÜRÜDÜRÜYORLAR

Maddi durumlarındaki değişime rağmen mütevazı bir yaşam sürdürdüklerini belirten çift; ikinci el araç ve eşya kullanmaya devam ettiklerini, aile şirketlerindeki faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.