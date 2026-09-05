İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, sekiz ay önce evlendiği iş insanı Lee Andrews’tan boşanma kararı aldı. Price’ın, eşinin milyonlarca dolarlık serveti olduğu yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını öğrenmesinin ardından evliliği bitirme kararı aldığı öne sürüldü.

Price’ın Londra’da bir boşanma avukatıyla görüştüğü ve ayrılık kararını Andrews’a mesaj yoluyla bildirdiği belirtildi.

50 MİLYON DOLAR VAR DEDİ, 3 DOLAR ÇIKTI

İddiaya göre Andrews, Price’a bir kripto cüzdanında 50 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 421 milyon 65 bin lira) bulunduğunu söyledi ve hesaba erişebilmesi için gerekli şifreyi verdi ancak Price’ın hesabı bir finans uzmanına inceletmesiyle gerçek bambaşka çıktı. Kripto cüzdanında yalnızca 3 dolar (yaklaşık 145 lira) bulunduğu tespit edildi.

Hesabın geçmiş işlemleri de incelenirken, cüzdara bugüne kadar giren en yüksek miktarın mart ayında 14 bin 490 dolar olduğu ve bu paranın aynı gün başka bir hesaba aktarıldığı öne sürüldü.

HAKKINDAKİ İDDİALAR DA ORTAYA ÇIKTI

Andrews hakkında geçmişte farklı kişileri dolandırdığı yönünde çeşitli iddiaların bulunduğu belirtildi. Eski nişanlısı Alana Percival da Andrews hakkında polise başvurduğunu açıklarken, kendisine yapılan evlilik teklifi organizasyonunun Price için neredeyse birebir tekrarlandığını öne sürdü.

Andrews’un geçmişte Cambridge Üniversitesi’nde mühendislik doktorası yaptığı, diplomatik pasaporta sahip olduğu ve Chelsea FC’yi satın aldığı gibi çeşitli iddialarda bulunduğu, ancak bu beyanların bazılarının gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığı öne sürüldü.

YAŞADIKLARINI BELGESELLE ANLATACAK

Yaşananların ardından Price’ın Andrews hakkında topladığı ekran görüntüleri, ses kayıtları ve görsellerle bir belgesel hazırlamayı planladığı bildirildi.

Böylece sekiz ay önce evlendiği eşinin 50 milyon dolarlık serveti olduğunu düşünen Katie Price’ın, kripto cüzdanında yalnızca 3 dolar bulunmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı öne sürüldü.