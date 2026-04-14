ABD'de hanehalkı başına düşen ortalama net servet 1 milyon doları aşarken, her 6 aileden biri yedi haneli rakamlara ulaşmış durumda. Ancak yeni milyonerlerin çoğu kendilerini hala orta sınıf olarak tanımlıyor.

The Washington Post’ta yer alan habere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) verileri ülkede milyoner sayısının rekor kırdığını gösteriyor. Buna rağmen birçok Amerikalı için 1 milyon dolar, "zenginlik" göstergesinden ziyade "Amerikan Rüyası" için sadece bir başlangıç noktası haline geldi.

Zillow tarafından yapılan analize göre, aralarında Kansas ve Minnesota gibi eyaletlerin de bulunduğu 200'den fazla şehirde, giriş seviyesindeki konutların fiyatı bile artık 1 milyon doları aşmış durumda.

Eşiyle birlikte milyonerler kulübüne yeni katılan 36 yaşındaki finans danışmanı Nathan Winklepleck, durumu şu sözlerle özetliyor:

"Bu bir dönüm noktası ancak 1 milyon dolara sahip olmak artık süper zengin olduğunuz anlamına gelmiyor. Eskiden sahip olduğu o seçkin statüsünü kaybetti."

BUGÜNÜN 2 MİLYON DOLARI 30 YIL ÖNCESİNİN 1 MİLYON DOLARI

Çalışma İstatistikleri Bürosu verileri, enflasyonun 1 milyon doların alım gücünü nasıl erittiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Bugünün 1 milyon doları, 30 yıl öncesinin yaklaşık 480 bin dolarına tekabül ediyor.

Bir başka deyişle, bir veya iki nesil öncesinin 1 milyon dolarlık yaşam standardına ulaşmak için bugün yaklaşık 2,1 milyon dolara ihtiyaç var. Bu durum milyoner sayısındaki artışın nedenlerinden birini de açıklıyor.

Milyoner sayısındaki artışa rağmen, bu hedefe ulaşmak toplumun büyük kesimi için hala çok uzak. ABD'deki toplam servetin üçte ikisi en üstteki yüzde 10'luk kesimin elinde bulunurken, bu grubun ortalama serveti 8,1 milyon doları buluyor. En alttaki yüzde 50'lik kesimin ortalama serveti ise sadece 60 bin dolar civarında seyrediyor. Pandemi sonrası dönemde, hisse senetleri ve konut fiyatlarındaki artış zenginlerin servetini katlarken dar ve orta gelirliler faturalar, krediler ve temel yaşam maliyetleri altında ezilmeye devam ediyor.

"TEK FARK ARTIK ORGANİK ÇİLEK ALABİLİYORUM"

Haber kapsamında görüşülen yeni milyonerlerin hiçbiri kendisini "zengin" olarak tanımlamadı. Çoğu kendini sadece finansal olarak güvende hissettiğini belirtiyor.

Milyonerler, bu başarıyı lüks harcamalarla değil, dondurma yemeye gitmek veya kısa bir hafta sonu tatili gibi mütevazı kutlamalarla geçiştiriyor. Kaliforniya'da yaşayan bir milyoner, hayatındaki tek değişikliği şu şekilde ifade ediyor: "Artık markete her gittiğimde düşünmeden organik çilek alabiliyorum."

Anket verileri, milyonerlerin servetinin sadece yüzde 4 ila yüzde 6'sının nakit olarak erişilebilir olduğunu gösteriyor. Servetin büyük bir kısmı emeklilik hesaplarında ve gayrimenkullerde kilitli durumda.

EMEKLİLİKTE 'KENDİ BAŞININ ÇARESİNE BAKMA' DÖNEMİ

Geçmiş nesillerde şirketler tarafından garanti edilen emekli maaşlarının yerini, bireylerin kendi birikimlerini yönetmek zorunda olduğu sistemlerin alması Amerikalıları daha fazla biriktirmeye itiyor.

25 yıllık disiplinli birikimin ardından milyoner olan 68 yaşındaki emekli mühendis Keith Messinger, "Milyon dolarlık gemi kaçtı sanmıştım ama borsa yatırımları sayesinde hedefime ulaştım. Yine de paramı gelişi güzel harcayamam, sadece günlük endişelerden uzağım" diyor.

Gayrimenkul de servet biriktirmenin temel yolu olmaya devam ediyor ancak artan konut fiyatları ve yüzde 7 civarındaki konut kredisi faizleri, yeni neslin bu yolla zenginleşmesini zorlaştırıyor.

GENÇ MİLYONERLER VE TASARRUF KÜLTÜRÜ

Hane halkı reisi 65 yaş ve üstü olan milyonerlerin oranı yüzde 42'ye çıksa da, özellikle teknoloji sektöründe çalışan genç milyonerler de yükselişte.

Seattle'da yaşayan 27 yaşındaki yazılım mühendisi Marvin Xu, 1 milyon dolar sınırını geçen isimlerden biri. Yüksek maaşına rağmen küçük bir dairede yaşayan ve dışarıda yemek yemeyen Xu, "Tasarruf ettiğim her şeyi yatırıma dönüştürüyorum. Babamın bahsettiği o 1 milyon dolar ile şimdiki 1 milyon dolar aynı şey değil ama yine de güzel bir aşama" diyerek yeni nesil milyonerlerin bakış açısını yansıtıyor.