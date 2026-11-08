Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, Osmanlı Türkçesinde kullanılan “umumi efkâr” ifadesinin günümüz Türkçesindeki karşılığı soruldu. Sorunun doğru cevabı C şıkkında yer alan “kamuoyu” idi.

Yarışmacının karşısına çıkan soru ve seçenekler şöyleydi:

“Umumi efkâr” hangisiyle eş anlamlıdır?

A) Arabesk

B) Büyük dert

C) Kamuoyu

D) Toplu taşıma

UMUMİ EFKÂR NE ANLAMA GELİYOR?

“Umumi efkâr”, halkın genel görüşünü veya genel düşüncelerini anlatan bir ifade. “Umumi” kelimesi “genel”, “fikir” kelimesinin çoğulu olan “efkâr” ise “fikirler, düşünceler” anlamına geliyor.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde de “efkârıumumiye” ve “umumi efkâr” ifadeleri “kamuoyu” anlamıyla yer alıyor. Kamuoyu, bir toplumun ya da toplumun büyük bir bölümünün belirli bir konu hakkındaki ortak düşüncesini ve yargısını ifade ediyor. “Kamuoyu araştırması” ve “kamuoyu baskısı” bu kelimenin kullanıldığı ifadeler arasında bulunuyor.

DERT DEĞİL, GENEL GÖRÜŞ

“Efkâr” kelimesi günlük dilde dert ve kaygı anlamında da kullanılıyor. Ancak “umumi efkâr” ifadesi, seçeneklerdeki “arabesk” veya “büyük dert” anlamını taşımıyor.

“Umumi” kelimesinin genel ve herkese açık anlamları da “toplu taşıma” seçeneğini doğru yapmıyor; ifadenin toplu taşımayla bir anlam ilişkisi bulunmuyor.