Türkiye’de yurt içi yerleşiklerin Türk Lirası (TL) cinsinden mevduat yapısında son beş yılda dikkat çekici bir değişim yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, küçük tasarruf sahiplerinin toplam mevduattaki payı dramatik biçimde azalırken, milyon lira ve üzeri mevduata sahip kişi sayısı ve toplam içindeki ağırlıkları hızla arttı.

2020 yılının Ocak ayında 10 bin TL’ye kadar mevduatı bulunanların toplam mevduattaki payı yüzde 2,81 iken, 2025 Nisan itibarıyla bu oran yüzde 0,65’e kadar geriledi. Aynı dönemde, 1 milyon TL ve üzeri mevduata sahip olanların toplam içindeki payı ise yüzde 78,6’ya ulaştı.

MİLYONERLER ARTIYOR

Son beş yılda enflasyonun etkisi, TL'nin alım gücündeki aşınma ve finansal piyasaların yönü, büyük tutarda mevduata sahip olanların birikimlerini daha hızlı artırmasına neden olurken, küçük tasarruf sahiplerinin sistem içindeki görünürlüğü azaldı. "Mevduatın demokratikleşmesi" hedeflenirken, fiilen tam tersi bir tablo ortaya çıktı.

Mevduat türlerinde pay değişimleri şu şekilde oldu:

MEVDUAT BÜYÜKLÜKLERİNDE DEĞİŞİM

10 bin TL’ye kadar olan mevduatların toplamı 2020 Ocak ayından 2025 Nisan sonuna yüzde 94 oranında artış gösterirken, 10 bin-50 bin TL arasındaki mevduatların değişimi ise yüzde 133 oranında oldu. 50 bin ila 250 bin TL aralığındaki mevduatların değişimi yüzde 172 olurken, 250 bin ila 1 milyon TL’lik mevduatların değişimi yüzde 504 oranında artış şeklinde oldu. Aynı dönemde 1 milyon TL üzerindeki mevduatlar ise yüzde 1.111 oranında artış gösterdi.

MUDİ VERİLERİ DE DEĞİŞTİ

Mevduat sahiplerinin sayısındaki değişim de aynı şekilde oldu. 10 bin TL’ye kadar olan hesaplarda yüzde 62 oranında artış olurken, 10 bin-50 bin TL arasındaki mevduatlarda yüzde 140, 50 bin ila 250 bin TL aralığındaki mevduatlarda yüzde 153, 250 bin ila 1 milyon TL’lik mevduatlarda yüzde 453 ve 1 milyon TL üzerindeki mevduatlarda da yüzde 970 oranında artış oldu.

Mudi paylarındaki değişime bakıldığında 1 milyon TL’nin üzerinde hesabı olan mudiler 2020 Ocak ayında tüm hesapların yüzde 0,18’i oranda olurken, 2025 Nisan’da yüzde 1,09 oranında pay aldılar.

Ortalama hesap bakiyelerine bakıldığında ise fark açıldı.

10 bin TL’ye kadar olan hesapların bakiyelerinde ortalama 792 TL bulunurken, 1 milyon TL üzerindeki hesaplarda ortalama 7 milyon 230 bin 362 TL bulunuyor.