Arjantin’in güneyindeki Ushuaia kentinden hareket ederek Cape Verde’ye doğru ilerleyen MV Hondius adlı gemide, hantavirüs vakaları tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle bugüne kadar üç kişi hayatını kaybetti. Şu an bir hastanın Güney Afrika’daki bir hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirilirken, laboratuvar sonuçları beklenen beş şüpheli vaka daha olduğu ifade edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastalığın ilk olarak gemideki ileri yaştaki yolcular arasında görüldüğü saptandı. Yaşamını yitiren yolculardan birinin cansız bedeni Saint Helena Adası’na ulaştırılırken, hayatını kaybeden bir diğer yolcunun ise tedavi için tahliye edildiği Güney Afrika’da vefat eden eşi olduğu öğrenildi. Yetkililer, salgının yayılma hızını ve etkilerini kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

GEMİDE 240 KİŞİ BULUNUYOR

Uzmanlar, hantavirüsün genellikle kemirgenlerin idrarı veya dışkısı gibi atıklarıyla temas edilmesi durumunda insanlara bulaştığını hatırlatıyor. Virüsün insandan insana geçmesi oldukça nadir bir durum olarak bilinse de, yol açtığı ağır solunum yolu sorunları nedeniyle hayati tehlike oluşturabiliyor. Toplamda yaklaşık 240 kişinin bulunduğu gemideki diğer yolcuların sağlık durumları da mercek altına alındı.

SAĞLIK KURULUŞLARI ALARMA GEÇTİ

Yaşanan üzücü olayların ardından gemideki tüm yolcu ve mürettebatın takibi uluslararası koordinasyonla yürütülüyor. Belirti gösteren kişilerin tahliyesi için gerekli adımlar atılırken, geminin seyrine devam etmeden önce kapsamlı sağlık önlemlerinden geçeceği açıklandı. Sağlık otoriteleri, benzer bir durumun yaşanmaması için sürecin titizlikle yönetildiğini vurguladı.