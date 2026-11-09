Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek.

Kabine Toplantısı'nın ana gündeminde, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme yer alıyor.

Kabinede, emeklilere enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesine ilişkin çalışmalar masaya yatırılacak. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da konuya ilişkin sunum yapması öngörülüyor.

FON SORUŞTURMASI DA MASADA

Toplantıda ayrıca fon soruşturması ile ilgili gelişmeler ve tasfiye kararı verilen fonlardaki yatırımcılara yönelik ara ödemeler de masada yer alıyor.

“Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen aşamanın da ele alınacağı toplantıda, güvenlik raporları masaya yatırılacak.

Süreç kapsamında önümüzdeki günlerde TBMM izleme komisyonunun da faaliyete geçmesi planlanıyor.

Dış politika gündeminde ise ABD ile İran arasındaki temas trafiği, Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği ve COP31 Antalya Zirvesi hazırlıkları değerlendirilecek