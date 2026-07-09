Türkiye'de doğum günlerinin en çok tercih edilen şarkılarından biri haline gelen “İyi Ki Doğdun”un sahibi Dilek Kavraal ile Dokuz Sekiz Müzik arasındaki hukuki süreç devam ediyor. Milyarlarca kez dinlenen şarkının haklarıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık, yaklaşık 7 yıldır mahkemeye taşınıyor.

''İYİ Kİ DOĞDUN'' ŞARKISINDA 7 YILLIK HAK MÜCADELESİ

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Dilek Kavraal, daha önce yaptığı açıklamalarda “İyi Ki Doğdun” şarkısının tüm haklarının kendisine ait olduğunu ancak Dokuz Sekiz Müzik şirketinin bilgisi dışında şarkıyı internet üzerinden satışa sunduğunu ve haksız kazanç elde ettiğini öne sürmüştü.

DİLEK KAVRAAL'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Kavraal, bu nedenle şarkının yer aldığı platformlara erişimin engellenmesi talebiyle hukuki süreç başlatmıştı. Yıllardır devam eden davada bilirkişi raporları ve mahkeme değerlendirmeleri gündeme gelirken, taraflar arasındaki hak tartışması sürüyor.

ŞARKININ HAKLARI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Sağlık sorunlarıyla da mücadele eden Dilek Kavraal, süreçle ilgili yaptığı açıklamada eserinin haklarını korumakta kararlı olduğunu belirtti.

Kavraal, "İçinde devir kelimesi geçmeyen ve hiçbir devir sözleşmesi özelliğini taşımayan bir belgeyle projemin haklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bu tür belgeler, sanatçıların eserlerinin yayınlanması için yapım şirketlerine verdiği standart uygulamalardır" ifadelerini kullandı.

''ESERİMİ KAYBETMEYECEĞİM DEDİ''

Söz konusu belgenin devir sözleşmesi olarak değerlendirilmesinin müzik dünyasında önemli sonuçlar doğurabileceğini savunan Kavraal, "Böyle giderse hiçbir bestecinin elinde bestesi kalmayacak. Ben sağlığımı kaybettim ama eserimi kaybetmeyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

MÜZİK DÜNYASI MAHKEME KARARINI BEKLİYOR

“İyi Ki Doğdun” şarkısı, Türkiye'de yıllardır doğum günü kutlamalarının en bilinen eserleri arasında yer alırken, şarkının telif haklarıyla ilgili devam eden dava müzik sektörünün de yakından takip ettiği süreçlerden biri oldu.