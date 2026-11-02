Birbirine uzanan iki dev metal tüpü andıran bina, kentin en sıra dışı yapılarından biri olarak biliniyor. Yıllardır boş duran kompleksin bulunduğu alan için ise yeni bir proje hazırlanıyor.

2012 YILINDA TAMAMLANDI AMA HİÇ AÇILMADI

Tiflis'teki Rike Parkı'nda bulunan kültür kompleksi, İtalyan mimar Massimiliano Fuksas tarafından tasarlandı. Birbirine uzanan iki dev metal tüpü andıran yapı, konser salonu ve sergi alanı olarak kullanılmak üzere inşa edildi.

2012 yılında tamamlanan kompleks, resmi olarak hiçbir zaman faaliyete geçmedi. Yıllarca boş kalan bina için farklı kullanım seçenekleri gündeme gelse de bunların hiçbiri hayata geçirilemedi.

Özellikle parlak metal kaplaması ve alışılmışın dışındaki tasarımıyla öne çıkan yapı, zamanla Tiflis'in en tartışmalı mimari projelerinden biri haline geldi.

YIKIM İÇİN RESMİ ONAY VERİLDİ

Tiflis Belediyesi, yıllardır kullanılmayan kompleksin yıkılmasına resmi olarak izin verdi. Temmuz ayında başlayan çalışmaların 25 Aralık'a kadar tamamlanması planlanıyor. Yapının inşasına yaklaşık 75 milyon Gürcistan larisi, yani yaklaşık 29 milyon dolar harcandığı belirtiliyor.

Binanın bulunduğu alana otel yapılması gündemde. Ancak yeni projenin tasarımı ve ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Yıkım kararı, yapıyı tasarlayan mimarların tepkisini çekti. Massimiliano ve Doriana Fuksas, binanın tamamen ortadan kaldırılması yerine farklı bir amaçla değerlendirilmesini istiyor. Bazı kent sakinleri de yıllarca boş bırakılan yapının yıkılmasını kamu kaynaklarının israfı olarak değerlendiriyor.