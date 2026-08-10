Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından başlayan tercih maratonunda sona gelindi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, üniversite adaylarına yönelik kritik bir hatırlatmada bulunarak tercih sisteminin bu gece kapanacağını duyurdu. Adayların mağduriyet yaşamaması adına işlemlerini son anlara bırakmamaları gerektiğinin altını çizen Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli adaylar, YKS tercih işlemleri bugün 23.59 itibarıyla sona erecek, son kontrollerinizi yapmakta fayda var. Onay sürecini lütfen son dakikalara bırakmayın, ÖSYM aday işlemleri uygulaması üzerinden tercih sürecini tamamlayın. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." Adayların tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulaması üzerinden son onay adımlarını kontrol ederek saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

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