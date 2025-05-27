Cem YILDIRIM

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın dört kişilik bir ailenin açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs 2025 sonuçları açıklandı.

274 TL ARTTI

Açlık sınırı mayısta 26 bin 452 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da gıdanın yanı sıra, barınma, ulaştırma, ev eşyası, sağlık, eğitim gibi ihtiyaç gruplarında yaşanan yüksek fiyat artışlarının etkisiyle 81 bin 602 liraya ulaştı.

Açlık sınırının önceki aya göre 274 lira arttığı mayısta gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 1.916 liralık artışla 55 bin 150 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 2 bin 189 lira arttı. Son 12 ayda ise açlık sınırı 6 bin 526 lira ve yoksulluk sınırı 22 bin 249 liralık artış kaydetti.